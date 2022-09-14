В Раде предложили выпускать военнообязанных мужчин за границу за взносы на ВСУ

В Раде предлагают выпускать мужчин за границу за деньги Фото: depositphotos.com

Нардеп рассказал, что предложил эту инициативу из-за многочисленных обращений к нему избирателей.

"Если коротко, предлагаю выпускать военнообязанных за границу на условиях гарантийных взносов на счет ВСУ (налоги с "минималки" за каждый месяц пребывания за границей)", – рассказал Мазурашу.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что речь идет о гарантийном взносе в госбанк в сумме пяти необлагаемых налогом минимумов доходов (сейчас это 13 тыс. грн). При этом деньги невозможно будет потратить за пределами Украины. Из них на счета ВСУ ежемесячно будут переводить сумму, равную налогам с минимальной зарплаты, то есть 2697,5 грн.

Выезжающий за границу украинец должен будет давать письменное обязательство добровольно пополнять этот счет за каждый месяц пребывания за рубежом.

Те мужчины, которые смогут выехать за границу на этих условиях, вернутся назад только при выполнении всех взятых на себя финансовых обязательств.

Это станет существенным дополнительным ресурсом финансирования армии и экономики, а также уменьшит число людей, нуждающихся в соцпомощи, и понизит общий уровень социально-экономического напряжения в стране, считает автор инициативы.

Ранее Георгий Мазурашу предлагал законопроект, согласно которому расширялся список категорий людей, имеющих право выезжать за границу в период военного положения.