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В Раде предложили выпускать военнообязанных мужчин за границу за взносы на ВСУ

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В Раде предлагают выпускать мужчин за границу за деньги
В Раде предлагают выпускать мужчин за границу за деньги
Фото: depositphotos.com

13 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8029 о внесении изменений в порядок выезда граждан из Украины. Речь идет о гарантийном взносе в государственный банк суммы в 13 тыс. грн, поясняет на своей странице в Facebook автор проекта нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу.

Нардеп рассказал, что предложил эту инициативу из-за многочисленных обращений к нему избирателей.

"Если коротко, предлагаю выпускать военнообязанных за границу на условиях гарантийных взносов на счет ВСУ (налоги с "минималки" за каждый месяц пребывания за границей)", – рассказал Мазурашу.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что речь идет о гарантийном взносе в госбанк в сумме пяти необлагаемых налогом минимумов доходов (сейчас это 13 тыс. грн). При этом деньги невозможно будет потратить за пределами Украины. Из них на счета ВСУ ежемесячно будут переводить сумму, равную налогам с минимальной зарплаты, то есть 2697,5 грн.

Выезжающий за границу украинец должен будет давать письменное обязательство добровольно пополнять этот счет за каждый месяц пребывания за рубежом.

Те мужчины, которые смогут выехать за границу на этих условиях, вернутся назад только при выполнении всех взятых на себя финансовых обязательств.

Это станет существенным дополнительным ресурсом финансирования армии и экономики, а также уменьшит число людей, нуждающихся в соцпомощи, и понизит общий уровень социально-экономического напряжения в стране, считает автор инициативы.

Ранее Георгий Мазурашу предлагал законопроект, согласно которому расширялся список категорий людей, имеющих право выезжать за границу в период военного положения.

https://www.facebook.com/sportbuk/posts/pfbid035HTyraM1tcukc5qFETrvvnkbxYPGDRtaw7uKzLdVQ4K3HD5V3LJZc1hs1G6fQM3Kl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

С первого сентября в Украине планировали запустить услугу "є-Відрядження", которая предусматривала разрешение на выезд за границу мужчинам под залог в размере 200 тыс. грн. Такая командировка разрешалась на 7 дней. Ее можно было оформить на портале "Дія". Однако премьер-министр Денис Шмыгаль так и не подписал соответствующие документы.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, граница, военное положение, законопроект, война России против Украины, Георгий Мазурашу
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