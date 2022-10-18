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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Батальон Монако". "ПриватБанк" проведет проверку по поводу пребывания члена правления банка за границей

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В "ПриватБанке" отреагировали на сообщение о том, что член правления банка выехал за границу
В "ПриватБанке" отреагировали на сообщение о том, что член правления банка выехал за границу
Фото: depositphotos.com

Государственный украинский банк "ПриватБанк" проведет проверку по поводу пребывания члена правления финучреждения Игоря Лебединца за границей. Об этом пресс-служба банка сообщила "Экономической правде".

Имя Лебединца фигурирует в расследовании "Украинской правды" "Батальон Монако". Журналисты заметили его на Лазурном побережье на служебном автомобиле. 

В "ПриватБанке" сообщили, что проинформированы о выходе расследования СМИ. 

"Игорь Лебединец, заместитель председателя правления (по вопросам реорганизации и проблемных активов), находился в официальном отпуске с 17 августа по 5 сентября на момент съемок материала для этой публикации", – говорится в релизе. 

Лебединец информировал банк о своем отпуске и поездке за границу. Она, согласно сообщению, стала первой за время полномасштабного вторжения РФ. 

Внутреннюю проверку "ПриватБанк" проведет, чтобы обеспечить соблюдение всех норм законодательства и внутренних регулятивных документов, пояснили в финучреждении. 

"Приватбанк полностью соблюдает обязательства гарантирования наивысшего уровня целостности, этических стандартов и корпоративного управления в своей ежедневной деятельности", – резюмировали авторы заявления. 

Контекст:

Первый фильм-расследование "Батальон Монако" вышел на YouTube-канале издания "Украинская правда" 16 августа. В нем говорится о бизнесменах, которые поселились на Лазурном побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ. В частности, о выехавших из страны нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе. Вторая часть "Батальона Монако" вышла 17 октября

После выхода первой части фильма Государственное бюро расследований начало расследование по поводу законности пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины во время войны с Россией. По данным СМИ, в этом производстве фигурирует более 80 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. 15 августа Рада продлила военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, но есть ряд исключений. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки (но при согласовании военкомата) и спортсмены (для участия в матчах и соревнованиях). 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, граница, ПриватБанк, Монако, война России против Украины, отдых
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