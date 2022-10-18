"Батальон Монако". "ПриватБанк" проведет проверку по поводу пребывания члена правления банка за границей

В "ПриватБанке" отреагировали на сообщение о том, что член правления банка выехал за границу Фото: depositphotos.com

Имя Лебединца фигурирует в расследовании "Украинской правды" "Батальон Монако". Журналисты заметили его на Лазурном побережье на служебном автомобиле.

В "ПриватБанке" сообщили, что проинформированы о выходе расследования СМИ.

"Игорь Лебединец, заместитель председателя правления (по вопросам реорганизации и проблемных активов), находился в официальном отпуске с 17 августа по 5 сентября на момент съемок материала для этой публикации", – говорится в релизе.

Лебединец информировал банк о своем отпуске и поездке за границу. Она, согласно сообщению, стала первой за время полномасштабного вторжения РФ.

Внутреннюю проверку "ПриватБанк" проведет, чтобы обеспечить соблюдение всех норм законодательства и внутренних регулятивных документов, пояснили в финучреждении.

"Приватбанк полностью соблюдает обязательства гарантирования наивысшего уровня целостности, этических стандартов и корпоративного управления в своей ежедневной деятельности", – резюмировали авторы заявления.