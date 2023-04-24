Белый дом: РФ может начать наступление по нескольким направлениям, как только улучшится погода

По его словам, РФ способна начать атаковать сразу на нескольких направлениях фронта.
"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим, чтобы украинцы были способны лучше защищаться от этого", – сказал Кирби.
Главными потребностями Вооруженных сил Украины в Вашингтоне считают бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону. Отдельно чиновник Белого дома упомянул общее материально-техническое обеспечение украинской армии.
"Это действительно жизненная сила любых войск в полевых условиях. Как удержать их в бою. Как их поддерживать, как обеспечивать запчастями, едой, водой и топливом – вещами, необходимыми для непрерывной работы. Поэтому это должно быть среди приоритетов также", – добавил он.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется, "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом.
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.