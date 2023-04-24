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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом: РФ может начать наступление по нескольким направлениям, как только улучшится погода

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ВСУ нужно больше артиллерии и боеприпасов, считают в Вашингтоне
ВСУ нужно больше артиллерии и боеприпасов, считают в Вашингтоне
Фото: ЕРА

Вашингтон усиливает поддержку Украины перед весенним контрнаступлением, поскольку с приходом тепла российские оккупанты также могут активизироваться. Об этом координатор по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил 24 апреля "Голосу Америки".

По его словам, РФ способна начать атаковать сразу на нескольких направлениях фронта.

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим, чтобы украинцы были способны лучше защищаться от этого", – сказал Кирби.

Главными потребностями Вооруженных сил Украины в Вашингтоне считают бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону. Отдельно чиновник Белого дома упомянул общее материально-техническое обеспечение украинской армии.

"Это действительно жизненная сила любых войск в полевых условиях. Как удержать их в бою. Как их поддерживать, как обеспечивать запчастями, едой, водой и топливом – вещами, необходимыми для непрерывной работы. Поэтому это должно быть среди приоритетов также", – добавил он.

Контекст:

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется, "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.

Теги: США, Украина, военная помощь, армия РФ, ВСУ, наступление, Джон Кирби, российские оккупанты, контрнаступление
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