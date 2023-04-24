Белый дом: РФ может начать наступление по нескольким направлениям, как только улучшится погода

По его словам, РФ способна начать атаковать сразу на нескольких направлениях фронта.

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим, чтобы украинцы были способны лучше защищаться от этого", – сказал Кирби.

Главными потребностями Вооруженных сил Украины в Вашингтоне считают бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону. Отдельно чиновник Белого дома упомянул общее материально-техническое обеспечение украинской армии.

"Это действительно жизненная сила любых войск в полевых условиях. Как удержать их в бою. Как их поддерживать, как обеспечивать запчастями, едой, водой и топливом – вещами, необходимыми для непрерывной работы. Поэтому это должно быть среди приоритетов также", – добавил он.