Блинкен: Путин нанес ужасный ущерб не только Украине, но и России

"Украинский народ при большой поддержке со стороны стран всего мира фактически остановил то, что пыталась сделать Россия. Россия пыталась стереть Украину с карты, поглотить ее в состав России, сделать так, чтобы ее больше не было. Это потерпело неудачу, потому что украинский народ восстал, и потому, что так много людей в мире пришли помочь Украине защитить себя", – сказал он.

Блинкен напомнил, что после того, как первоначальная попытка ликвидировать Украину как независимую страну потерпела неудачу, Россия была оттеснена на востоке и юге, и украинцы вернули более 50% территории, оккупированной РФ в начале агрессии.

"К сожалению, к сожалению, Россия упорствует. Она не остановилась. Но пока она это делает, она ужасно страдает. Президент Путин нанес ужасный ущерб не только Украине, но и своей стране. В публичных отчетах говорится, что Россия потеряла 200 тыс. человек убитыми и ранеными в Украине, и он продолжает бросать людей в эту войну, которую он сам устроил. Более миллиона россиян покинули страну. Это самые образованные и опытные в построении современной экономики. Тысячи компаний со всего мира покинули Россию. Они не занимаются там бизнесом, потому что репутационные издержки ведения бизнеса слишком высоки", – отметил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что эти последствия, а также санкции и экспортный контроль оказывают на Россию все более сильное давление. По его словам, цель состоит в том, чтобы остановить агрессию и восстановить полный суверенитет Украины, для чего необходимы дальнейшая поддержка Украины и давление на Россию.