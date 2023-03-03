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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен: Путин нанес ужасный ущерб не только Украине, но и России

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Блинкен заявил о необходимости дальнейшего давления на РФ
Блинкен заявил о необходимости дальнейшего давления на РФ
Фото: EPA

У президента России Владимира Путина не получилось уничтожить Украину, но он продолжает упорствовать, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью India Today, которое опубликовал сайт Госдепартамента 3 марта. Он отметил, что дальнейшая поддержка Украины крайне важна.

"Украинский народ при большой поддержке со стороны стран всего мира фактически остановил то, что пыталась сделать Россия. Россия пыталась стереть Украину с карты, поглотить ее в состав России, сделать так, чтобы ее больше не было. Это потерпело неудачу, потому что украинский народ восстал, и потому, что так много людей в мире пришли помочь Украине защитить себя", – сказал он.

Блинкен напомнил, что после того, как первоначальная попытка ликвидировать Украину как независимую страну потерпела неудачу, Россия была оттеснена на востоке и юге, и украинцы вернули более 50% территории, оккупированной РФ в начале агрессии.

"К сожалению, к сожалению, Россия упорствует. Она не остановилась. Но пока она это делает, она ужасно страдает. Президент Путин нанес ужасный ущерб не только Украине, но и своей стране. В публичных отчетах говорится, что Россия потеряла 200 тыс. человек убитыми и ранеными в Украине, и он продолжает бросать людей в эту войну, которую он сам устроил. Более миллиона россиян покинули страну. Это самые образованные и опытные в построении современной экономики. Тысячи компаний со всего мира покинули Россию. Они не занимаются там бизнесом, потому что репутационные издержки ведения бизнеса слишком высоки", – отметил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что эти последствия, а также санкции и экспортный контроль оказывают на Россию все более сильное давление. По его словам, цель состоит в том, чтобы остановить агрессию и восстановить полный суверенитет Украины, для чего необходимы дальнейшая поддержка Украины и давление на Россию.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

После вторжения РФ в Украину Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Энтони Блинкен, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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