Боевики 11 октября четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Обстрелы со стороны вооруженных формирований России на Донбассе не составляли угрозы для украинских военных, ответный огонь не открывали, проинформировал штаб операции Объединенных сил.

Вооруженные формирования России 11 октября четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала текущих суток – еще раз, сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.

По данным штаба, 11 октября вблизи Марьинки Донецкой области оккупанты вели огонь из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку от Майорского и Зайцево Донецкой области – из стрелкового оружия, в районе Ломакино – из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета. Сегодня боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки Донецкой области из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина", – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.