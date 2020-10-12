Боевики 11 октября четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Вооруженные формирования России 11 октября четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала текущих суток – еще раз, сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.
По данным штаба, 11 октября вблизи Марьинки Донецкой области оккупанты вели огонь из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку от Майорского и Зайцево Донецкой области – из стрелкового оружия, в районе Ломакино – из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета. Сегодня боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки Донецкой области из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина", – добавили в штабе.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.