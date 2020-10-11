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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 октября боевики уже трижды нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

Все нарушения боевиками режима прекращения на Донбассе, зафиксированные 11 октября, произошли в Донецкой области, отметили в штабе операции Объединенных сил.

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Ситуация в зоне ООС контролируют украинские военнослужащие
Ситуация в зоне ООС контролируют украинские военнослужащие
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

11 октября боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В районах ответственности наших подразделений зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск. Так, противник произвел два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районах Майорска и Зайцево провоцировал украинских защитников неприцельными очередями из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что стрельба не представляла угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, "поэтому огонь они не открывали".

"Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", – рассказали в штабе ООС.

Представители Объединенных сил подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/388816158784996/

11 октября по состоянию на 7.00 в зоне ООС было зафиксировано одно нарушение боевиками режима прекращения огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: стрельба, Донецкая область, Донбасс, Марьинка, перемирие, Майорск, Зайцево, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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