Боевики из минометов обстреляли позиции украинских пограничников возле КПВВ "Марьинка"

"Сегодня после 9.00 были обстреляны позиции пограничников на блокпосте первого оборонного рубежа "Марьинка", расположенного в дорожном коридоре Донецк – Курахово", – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, при обстреле боевики применили минометы калибра 82 мм. Зафиксировано попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов. Повреждены фортификационные сооружения.

Личный состав в результате обстрела не пострадал.