Боевики на Донбассе сегодня провоцировали силы ООС на ответный огонь вблизи Водяного – штаб

Несмотря на провокации боевиков 17 сентября и после полуночи 18 сентября, украинские военные со своей стороны продолжают соблюдать договоренности о прекращении огня на Донбассе, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировали у Новогригорьевки. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины ответный огонь не открывали", – говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала новых суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал украинских военных вблизи населенного пункта Водяное, сообщили в штабе. На всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.

"Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника ответный огонь не открывали", – добавили в штабе.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.