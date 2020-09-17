На Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, нарушение боевиками режима прекращения огня зафиксировали в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой области.

17 сентября на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня – в Донецкой области. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"17 сентября в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Новогригоровка вражеские подразделения открыли провокационный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что выстрелы боевиков были неприцельными и не представляли угрозы для украинских военных.

"Наши защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет", – рассказали в пресс-центре.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.