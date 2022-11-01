Большинство объектов, которые РФ определила как цели утром 31 октября, удалось спасти – Зеленский

Зеленский: Если в Кремле наслушались пропагандистов и решили, что тьма поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляются своим потерям, когда увидят, как украинцы ведут "переговоры" в темноте Фото: ЕРА

"Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге. А если кто-то там в Кремле наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут "переговоры" в темноте. Сегодня очень хорошо сработали наши Воздушные силы и все, кто привлечен к защите неба. Большинство объектов, которые террористы определили за мишени, удалось спасти", – сказал он.

Зеленский напомнил, что за утро 31 октября оккупанты использовали для массированного удара 55 крылатых ракет, из них 45 были сбиты украинским защитниками.

Кроме того, в понедельник ВСУ сбили четыре российских вертолета – три в Херсонской области и один – в Донецкой, отметил президент.

"Конечно, мы будем и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону. Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет. Еще хуже показатели у России по дронам, в том числе и по тем, которые поставили им сообщники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она пошла вообще во вторую сотню. Это будет", – добавил он.

Также президент выразил благодарность сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые на прошлой неделе и 31 октября ликвидировали последствия атак оккупантов.

"Они работали даже при угрозе повторных ударов и потушили десятки пожаров, – подчеркнул Зеленский. – Большая благодарность и всем энергетикам, работникам коммунальных служб, местному самоуправлению, областным администрациям – каждому и каждому, кто возвращает нормальную жизнь. Не меньшее спасибо тем нашим людям, которые каждый на своем уровне гарантируют, что ответ террористам обязательно будет".

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