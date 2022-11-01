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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Большинство объектов, которые РФ определила как цели утром 31 октября, удалось спасти – Зеленский

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Зеленский: Если в Кремле наслушались пропагандистов и решили, что тьма поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляются своим потерям, когда увидят, как украинцы ведут "переговоры" в темноте
Зеленский: Если в Кремле наслушались пропагандистов и решили, что тьма поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляются своим потерям, когда увидят, как украинцы ведут "переговоры" в темноте
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 31 октября, выразил благодарность подразделениям сил противовоздушной обороны страны, которые отражают атаки оккупантов ракетами и дронами.

"Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге. А если кто-то там в Кремле наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут "переговоры" в темноте. Сегодня очень хорошо сработали наши Воздушные силы и все, кто привлечен к защите неба. Большинство объектов, которые террористы определили за мишени, удалось спасти", – сказал он. 

Зеленский напомнил, что за утро 31 октября оккупанты использовали для массированного удара 55 крылатых ракет, из них 45 были сбиты украинским защитниками.

Кроме того, в понедельник ВСУ сбили четыре российских вертолета – три в Херсонской области и один – в Донецкой, отметил президент. 

"Конечно, мы будем и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону. Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет. Еще хуже показатели у России по дронам, в том числе и по тем, которые поставили им сообщники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она пошла вообще во вторую сотню. Это будет", – добавил он.

Также президент выразил благодарность сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые на прошлой неделе и 31 октября ликвидировали последствия атак оккупантов.

"Они работали даже при угрозе повторных ударов и потушили десятки пожаров, – подчеркнул Зеленский. – Большая благодарность и всем энергетикам, работникам коммунальных служб, местному самоуправлению, областным администрациям – каждому и каждому, кто возвращает нормальную жизнь. Не меньшее спасибо тем нашим людям, которые каждый на своем уровне гарантируют, что ответ террористам обязательно будет". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине. 13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, ГСЧС, переговоры, вертолет, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, население
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