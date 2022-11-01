Большинство объектов, которые РФ определила как цели утром 31 октября, удалось спасти – Зеленский

"Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге. А если кто-то там в Кремле наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут "переговоры" в темноте. Сегодня очень хорошо сработали наши Воздушные силы и все, кто привлечен к защите неба. Большинство объектов, которые террористы определили за мишени, удалось спасти", – сказал он.
Зеленский напомнил, что за утро 31 октября оккупанты использовали для массированного удара 55 крылатых ракет, из них 45 были сбиты украинским защитниками.
Кроме того, в понедельник ВСУ сбили четыре российских вертолета – три в Херсонской области и один – в Донецкой, отметил президент.
"Конечно, мы будем и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону. Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет. Еще хуже показатели у России по дронам, в том числе и по тем, которые поставили им сообщники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она пошла вообще во вторую сотню. Это будет", – добавил он.
Также президент выразил благодарность сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые на прошлой неделе и 31 октября ликвидировали последствия атак оккупантов.
"Они работали даже при угрозе повторных ударов и потушили десятки пожаров, – подчеркнул Зеленский. – Большая благодарность и всем энергетикам, работникам коммунальных служб, местному самоуправлению, областным администрациям – каждому и каждому, кто возвращает нормальную жизнь. Не меньшее спасибо тем нашим людям, которые каждый на своем уровне гарантируют, что ответ террористам обязательно будет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине. 13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.