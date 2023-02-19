Боррель: Украинцам нужно меньше аплодисментов и больше вооружения

"[Президент Украины Владимир] Зеленский и украинцы получают массу аплодисментов, но недостаточно амуниции. Это парадокс. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и больших поставках вооружения. Украинцы борются, отдавая наивысшую цену жизнью, но эта война происходит на европейской территории, затрагивая нас и имея глобальный эффект на весь мир", – подчеркнул Боррель.
По его словам, Евросоюз сейчас сталкивается с тремя основными вызовами.
"Это наш авторитет как мирового игрока, наша стратегическая ответственность за безопасность и оборону, наше взаимодействие с партнерами для сохранения или перестроения сотрудничества с глобальным Югом", – пояснил Боррель.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.
Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.