ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель: Украинцам нужно меньше аплодисментов и больше вооружения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боррель: Украинцы борются, отдавая наивысшую цену жизнью
Боррель: Украинцы борются, отдавая наивысшую цену жизнью
Фото: ЕРА

Странам Запада нужно поддерживать Украину не только морально, но и помогая ей большим количеством оружия. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, трансляцию вела Deutsche Welle.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский и украинцы получают массу аплодисментов, но недостаточно амуниции. Это парадокс. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и больших поставках вооружения. Украинцы борются, отдавая наивысшую цену жизнью, но эта война происходит на европейской территории, затрагивая нас и имея глобальный эффект на весь мир", – подчеркнул Боррель.

По его словам, Евросоюз сейчас сталкивается с тремя основными вызовами.

"Это наш авторитет как мирового игрока, наша стратегическая ответственность за безопасность и оборону, наше взаимодействие с партнерами для сохранения или перестроения сотрудничества с глобальным Югом", – пояснил Боррель.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.

Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, вооружение, украинцы, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященную украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященную украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Галина ГРИШИНА
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
Галина ГРИШИНА
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
Галина ГРИШИНА
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Галина ГРИШИНА
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
Галина ГРИШИНА
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (623219)
2
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (79302)
3
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (68669)
4
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (45680)
5
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (31716)
6
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (19413)
7
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину (16783)
8
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской (13261)
 
 
 
 