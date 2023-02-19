Боррель: Украинцам нужно меньше аплодисментов и больше вооружения

"[Президент Украины Владимир] Зеленский и украинцы получают массу аплодисментов, но недостаточно амуниции. Это парадокс. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и больших поставках вооружения. Украинцы борются, отдавая наивысшую цену жизнью, но эта война происходит на европейской территории, затрагивая нас и имея глобальный эффект на весь мир", – подчеркнул Боррель.

По его словам, Евросоюз сейчас сталкивается с тремя основными вызовами.

"Это наш авторитет как мирового игрока, наша стратегическая ответственность за безопасность и оборону, наше взаимодействие с партнерами для сохранения или перестроения сотрудничества с глобальным Югом", – пояснил Боррель.