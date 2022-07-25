"Бросают в атаку без прикрытия". Генштаб ВСУ рассказал, как оккупантам мстят их же командиры

"Личный состав врага деморализован. Российское командование на отдельных направлениях бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ объяснили, что подобная практика саботажа распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не участвовать в боевых столкновениях с украинскими военными.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По июньской оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.
По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию.
С 24 февраля по 25 июля, по данным ВСУ, Россия потеряла 39,7 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов, а также другую военную и боевую технику.
Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур считает, что в ближайшее время Россия исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу.