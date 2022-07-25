"Бросают в атаку без прикрытия". Генштаб ВСУ рассказал, как оккупантам мстят их же командиры

Оккупанты портят свою технику, утверждают в ВСУ Фото: ЕРА (архив)

"Личный состав врага деморализован. Российское командование на отдельных направлениях бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ объяснили, что подобная практика саботажа распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не участвовать в боевых столкновениях с украинскими военными.

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