Центр Мариуполя превращается в лунную пустыню – Андрющенко

"Центр Мариуполя превращается в лунную пустыню. Остовы домов, горы из строительного мусора и кратеры оголенных фундаментов", – написал Андрющенко.

Он отметил, что россияне заявляют о реконструкции и обещают, что "тут будут быстро строить новое".

"На то она и русня, чтобы врать. На восстановление в таких масштабах уйдут годы. Чтобы отстроить то, что уже снесено, нужно от пяти до восьми лет. А они не прекращают уничтожать дальше", – подчеркнул советник мэра.

В сентябре 2022 года Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей. Он также заявлял, что оккупанты запланировали под снос целый квартал Приморского района, чтобы построить там элитное жилье.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Зимой оккупанты снесли, в частности, руины разрушенного бомбежкой драматического театра, а также исторический "Дом с часами".