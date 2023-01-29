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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Центр Мариуполя превращается в лунную пустыню – Андрющенко

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По данным городских властей, россияне продолжают разрушение Мариуполя
По данным городских властей, россияне продолжают разрушение Мариуполя
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают разрушать центр оккупированного Мариуполя Донецкой области, на восстановление уйдут годы, заявил советник мэра города Петр Андрющенко. Об этом он написал в Telegram.

"Центр Мариуполя превращается в лунную пустыню. Остовы домов, горы из строительного мусора и кратеры оголенных фундаментов", – написал Андрющенко.

Он отметил, что россияне заявляют о реконструкции и обещают, что "тут будут быстро строить новое". 

"На то она и русня, чтобы врать. На восстановление в таких масштабах уйдут годы. Чтобы отстроить то, что уже снесено, нужно от пяти до восьми лет. А они не прекращают уничтожать дальше", – подчеркнул советник мэра. 

В сентябре 2022 года Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей. Он также заявлял, что оккупанты запланировали под снос целый квартал Приморского района, чтобы построить там элитное жилье. 

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Зимой оккупанты снесли, в частности, руины разрушенного бомбежкой драматического театра, а также исторический "Дом с часами"

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек

Теги: Мариуполь, снос, жилье, война России против Украины, разрушения, дом, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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