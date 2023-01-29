Центр Мариуполя превращается в лунную пустыню – Андрющенко

"Центр Мариуполя превращается в лунную пустыню. Остовы домов, горы из строительного мусора и кратеры оголенных фундаментов", – написал Андрющенко.
Он отметил, что россияне заявляют о реконструкции и обещают, что "тут будут быстро строить новое".
"На то она и русня, чтобы врать. На восстановление в таких масштабах уйдут годы. Чтобы отстроить то, что уже снесено, нужно от пяти до восьми лет. А они не прекращают уничтожать дальше", – подчеркнул советник мэра.
В сентябре 2022 года Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей. Он также заявлял, что оккупанты запланировали под снос целый квартал Приморского района, чтобы построить там элитное жилье.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
Зимой оккупанты снесли, в частности, руины разрушенного бомбежкой драматического театра, а также исторический "Дом с часами".
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.