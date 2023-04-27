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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Череватый о Бахмуте: Враги называют его вторым Сталинградом.

Бахмут подвергся значительным разрушениям, став практически непригодным для жизни, отметил Череватый
Бахмут подвергся значительным разрушениям, став практически непригодным для жизни, отметил Череватый
Фото: Юрій Луценко / Facebook

В результате боевых действий в Бахмуте Донецкой области разрушено либо повреждено большинство зданий. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 27 апреля в эфире телемарафона, который в YouTube транслировал телеканал "Рада".

"Он [Бахмутї существенно уничтожен. Даже сами враги называют его вторым Сталинградом. Возможно, они что-то другое хотят этим сказать, но этим они показали степень уничтожения города. Он на данный момент почти не пригоден для жизни, большинство зданий существенно повреждены", – рассказал он.

Как отметил спикер Восточной группировки войск, в городе по прежнему остаются и гражданские, которые отказались покидать свое жилье. Сейчас мирных жителей трудно эвакуировать из-за интенсивных боевых действий в городской застройке, добавил Череватый.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Маляр отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Удержание Бахмута имеет важное значение для украинской обороны, подчеркнул в конце апреля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

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