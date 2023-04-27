Череватый о Бахмуте: Враги называют его вторым Сталинградом.

"Он [Бахмутї существенно уничтожен. Даже сами враги называют его вторым Сталинградом. Возможно, они что-то другое хотят этим сказать, но этим они показали степень уничтожения города. Он на данный момент почти не пригоден для жизни, большинство зданий существенно повреждены", – рассказал он.

Как отметил спикер Восточной группировки войск, в городе по прежнему остаются и гражданские, которые отказались покидать свое жилье. Сейчас мирных жителей трудно эвакуировать из-за интенсивных боевых действий в городской застройке, добавил Череватый.