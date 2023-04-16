"Абсолютные силы зла". В ВСУ рассказали об атаках оккупантов на Бахмут в канун Пасхи

"Наши враги только в своих пропагандистских заявлениях подчеркивают свои так называемые скрепы, свои православные традиции. На самом деле это абсолютные силы зла, силы тьмы, которые преодолевает армия добра – украинские силы обороны", – сказал он.

По его словам, за последние сутки на бахмутском направлении россияне ожесточенно продолжали бить по украинским позициям: 265 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии. Произошло 31 боестолкновение, в районе самого Бахмута – 30. Сам город обстреляли 97 раз. Силы обороны ликвидировали 121 оккупанта, а еще 129 получили ранения, сообщил Череватый.

Он отметил, что россияне используют террористические методы и бросают своих солдат в бой под угрозой смерти. При этом оккупанты несут потери, несопоставимые с потерями в любой войне, которая велась в мире в последнее время, сказал Череватый.