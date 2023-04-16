"Абсолютные силы зла". В ВСУ рассказали об атаках оккупантов на Бахмут в канун Пасхи

"Наши враги только в своих пропагандистских заявлениях подчеркивают свои так называемые скрепы, свои православные традиции. На самом деле это абсолютные силы зла, силы тьмы, которые преодолевает армия добра – украинские силы обороны", – сказал он.
По его словам, за последние сутки на бахмутском направлении россияне ожесточенно продолжали бить по украинским позициям: 265 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии. Произошло 31 боестолкновение, в районе самого Бахмута – 30. Сам город обстреляли 97 раз. Силы обороны ликвидировали 121 оккупанта, а еще 129 получили ранения, сообщил Череватый.
Он отметил, что россияне используют террористические методы и бросают своих солдат в бой под угрозой смерти. При этом оккупанты несут потери, несопоставимые с потерями в любой войне, которая велась в мире в последнее время, сказал Череватый.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.
14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.