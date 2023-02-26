ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Было несколько сценариев относительно начала войны, дат было много

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов отметил, что одной из возможных дат вторжения было 22 февраля
Данилов отметил, что одной из возможных дат вторжения было 22 февраля
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Точно спрогнозировать, как начнется полномасштабное вторжение России в Украину, было невозможно. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил "Радіо Свободи" в интервью, которое было опубликовано 26 февраля.

"Если вы считаете, что можете спрогнозировать, как будут происходить события, как будет разворачиваться война, куда именно будет идти враг и каким способом он будет это делать, будет ли он использовать боевую авиацию, будет ли он использовать какие-то другие вещи, то это большая ошибка", – сказал он.

Данилов отметил, что "было несколько сценариев относительно начала войны".

"Нас сначала пугали, что она будет начинаться... Помните, когда еще весной [2021 года] собирал [президент РФ Владимир] Путин эти орды, и нам постоянно говорили, что, смотрите, они сейчас пойдут на вас. Затем последовала встреча Путина с президентом США. Потом было какое-то смягчение всех этих вещей. Они говорили, что у нас это такие учения. Потом нам стали говорить, что это будет в ноябре, потом в декабре, потом называли 15 января [2022 года]. Этих дат было очень и очень много", – объяснил он.

По словам секретаря СНБО, "крайняя" дата была 22 февраля.

"Это когда мы уже имели после вторжения картину, карту псковских десантников, одной из частей псковских десантников, которая непосредственно должна была заходить по тому маршруту, который был на этой карте. И там были те даты, когда выдают эти карты. И по этим картам мы понимали, что она должна была быть выдана 20-го числа. И там было написано соответственно 20.02. Такие карты выдаются за день до начала войны. Условно говоря, до активных действий. Это было перечеркнуто, и затем была вторая дата на этой карте. Она у нас есть. Это как трофей, один из трофеев, которые есть в аппарате СНБО", – рассказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что война в Украине продолжается не с 24 февраля 2022 года, когда РФ вторглась полномасштабно, а с февраля 2014 года, а 23 февраля 2022 года в Украине ввели по всей стране чрезвычайное положение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, чрезвычайное положение, вторжение, война России против Украины, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали ВСУ и украинский народ. Видео
Во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали ВСУ и украинский народ. Видео
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Галина ГРИШИНА
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Галина ГРИШИНА
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (60209)
2
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (51724)
3
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть (49942)
4
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (24849)
5
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (23091)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (23090)
7
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео (21317)
8
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (18590)
 
 
 
 