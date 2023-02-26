Данилов: Было несколько сценариев относительно начала войны, дат было много

"Если вы считаете, что можете спрогнозировать, как будут происходить события, как будет разворачиваться война, куда именно будет идти враг и каким способом он будет это делать, будет ли он использовать боевую авиацию, будет ли он использовать какие-то другие вещи, то это большая ошибка", – сказал он.

Данилов отметил, что "было несколько сценариев относительно начала войны".

"Нас сначала пугали, что она будет начинаться... Помните, когда еще весной [2021 года] собирал [президент РФ Владимир] Путин эти орды, и нам постоянно говорили, что, смотрите, они сейчас пойдут на вас. Затем последовала встреча Путина с президентом США. Потом было какое-то смягчение всех этих вещей. Они говорили, что у нас это такие учения. Потом нам стали говорить, что это будет в ноябре, потом в декабре, потом называли 15 января [2022 года]. Этих дат было очень и очень много", – объяснил он.

По словам секретаря СНБО, "крайняя" дата была 22 февраля.

"Это когда мы уже имели после вторжения картину, карту псковских десантников, одной из частей псковских десантников, которая непосредственно должна была заходить по тому маршруту, который был на этой карте. И там были те даты, когда выдают эти карты. И по этим картам мы понимали, что она должна была быть выдана 20-го числа. И там было написано соответственно 20.02. Такие карты выдаются за день до начала войны. Условно говоря, до активных действий. Это было перечеркнуто, и затем была вторая дата на этой карте. Она у нас есть. Это как трофей, один из трофеев, которые есть в аппарате СНБО", – рассказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что война в Украине продолжается не с 24 февраля 2022 года, когда РФ вторглась полномасштабно, а с февраля 2014 года, а 23 февраля 2022 года в Украине ввели по всей стране чрезвычайное положение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)