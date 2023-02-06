Данилов раскритиковал политиков, общающихся с "современным Гитлером", и заявил, что это может "далеко зайти"

"Мне жаль, когда после всех вещей продолжают общаться с этим современным Гитлером, продолжают с ним какие-то контакты, с ним кто-то продолжает говорить, кто-то продолжает звонить. Знаете, это вообще является абсолютным безобразием, когда с человеком, абсолютно нерукопожатным в мире, продолжают общаться и еще нам рассказывают, что ему нужно давать какие-то гарантии, с ним нужно что-то говорить, только из-за того, что у него есть какое-то ядерное оружие", – сказал Данилов.
По словам секретаря СНБО, "это может далеко зайти", и Данилов считает это недопустимым.
"Чем быстрее вы дадите соответствующий отпор, тем быстрее вы поставите точку в этой истории", – заявил Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года с Путиным регулярно общается несколько лидеров стран Европы, в частности президент Турции Реджеп Эрдоган (последний разговор у них был 6 февраля 2023 года).
После полномасштабного вторжения РФ в Украину периодически созванивался с президентом России и канцлер Германии Олаф Шольц, который неоднократно заявлял, что связь с Москвой нужно поддерживать. Шольц считает, что несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска.
Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря. Канцлер ФРГ призвал тогда главу Кремля вывести войска из Украины.
О том, что переговоры с РФ необходимо продолжать, заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, он не намерен прерывать контакты с Москвой, несмотря на критику в его адрес.