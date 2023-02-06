Данилов раскритиковал политиков, общающихся с "современным Гитлером", и заявил, что это может "далеко зайти"

"Мне жаль, когда после всех вещей продолжают общаться с этим современным Гитлером, продолжают с ним какие-то контакты, с ним кто-то продолжает говорить, кто-то продолжает звонить. Знаете, это вообще является абсолютным безобразием, когда с человеком, абсолютно нерукопожатным в мире, продолжают общаться и еще нам рассказывают, что ему нужно давать какие-то гарантии, с ним нужно что-то говорить, только из-за того, что у него есть какое-то ядерное оружие", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, "это может далеко зайти", и Данилов считает это недопустимым.

"Чем быстрее вы дадите соответствующий отпор, тем быстрее вы поставите точку в этой истории", – заявил Данилов.

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