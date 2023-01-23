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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Действия России указывают на подготовку к крупному наступлению в Украине – минобороны Эстонии

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Певкур прогнозирует крупное российское наступление в Украине в ближайшее время
Певкур прогнозирует крупное российское наступление в Украине в ближайшее время
Фото: EPA

Следующие два-три месяца будут для Украины "критически важными", заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Выступление Певкура в эфире программы Ukraina Studio 22 января на эстонском телеканале ETV (доступно по подписке) цитирует 23 января эстонское издание ERR.

Певкур отметил, что последние шаги России указывают на ее подготовку к крупному наступлению в ближайшие месяцы. Он констатировал, что среди западных союзников сейчас нет полного единодушия по предоставлению Киеву тяжелой военной техники, в частности – танков, в то время как западная помощь Украине сейчас "исключительно важна".

По мнению главы минобороны Эстонии, о подготовке наступления РФ свидетельствует подвоз "новых сил" и назначение начальника российского Генштаба Валерия Герасимова командующим российскими силами в Украине вместо генерала Сергея Суровикина.

По убеждению Певкура, это назначение объясняется не тем, что "Суровикин не справился", а тем, что Герасимов может приказывать всем видам войск.

По его словам, Россия прибегает к тактике истощения, чтобы снизить возможности украинской ПВО.

По оценке Певкура, вариант, при котором отдельные союзники, например Польша, поставят немецкие танки Украине без согласия Берлина, не является хорошим решением.

"Изменения произойдут, если предоставляемые союзниками танки, боевые машины, техника будут действовать как единый кулак. Я не думаю, что одностороннее предоставление танков что-то изменит к лучшему и в отношениях между союзниками. Германия может больше замкнуться, и нам это не нужно", – сказал министр обороны Эстонии.

Певкур добавил, что танки являются очень важным боевым компонентом для Украины и вся прочая помощь не сможет компенсировать их нехватки.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

За последний год минобороны Эстонии предоставило Украине более €255 млн в виде военной помощи, написало Delfi 1 декабря.

В частности, Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

Кроме того, совместно с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около €15 млн. Эстония также предоставит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией.

19 января правительство Эстонии поддержало предложение Певкура о предоставлении Украине крупнейшего на сегодня пакета военной помощи на общую сумму €113 млн. В рамках этого пакета Эстония передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы: хочет создать прецедент, "чтобы у других стран не оставалось оправданий".

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