Действия России указывают на подготовку к крупному наступлению в Украине – минобороны Эстонии

Певкур прогнозирует крупное российское наступление в Украине в ближайшее время Фото: EPA

Певкур отметил, что последние шаги России указывают на ее подготовку к крупному наступлению в ближайшие месяцы. Он констатировал, что среди западных союзников сейчас нет полного единодушия по предоставлению Киеву тяжелой военной техники, в частности – танков, в то время как западная помощь Украине сейчас "исключительно важна".

По мнению главы минобороны Эстонии, о подготовке наступления РФ свидетельствует подвоз "новых сил" и назначение начальника российского Генштаба Валерия Герасимова командующим российскими силами в Украине вместо генерала Сергея Суровикина.

По убеждению Певкура, это назначение объясняется не тем, что "Суровикин не справился", а тем, что Герасимов может приказывать всем видам войск.

По его словам, Россия прибегает к тактике истощения, чтобы снизить возможности украинской ПВО.

По оценке Певкура, вариант, при котором отдельные союзники, например Польша, поставят немецкие танки Украине без согласия Берлина, не является хорошим решением.

"Изменения произойдут, если предоставляемые союзниками танки, боевые машины, техника будут действовать как единый кулак. Я не думаю, что одностороннее предоставление танков что-то изменит к лучшему и в отношениях между союзниками. Германия может больше замкнуться, и нам это не нужно", – сказал министр обороны Эстонии.

Певкур добавил, что танки являются очень важным боевым компонентом для Украины и вся прочая помощь не сможет компенсировать их нехватки.