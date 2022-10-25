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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эксперты МАГАТЭ проинспектируют два атомных объекта в Украине по ее просьбе в связи с обвинениями РФ о "грязной бомбе"

Гросси отметил, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами агентства
Гросси отметил, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами агентства
Фото: EPA

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии намерены в ближайшие дни посетить два атомных объекта в Украине по запросу Киева, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ 24 октября.

Он отметил, что агентству известно о заявлениях РФ "о предполагаемой деятельности на двух ядерных объектах в Украине".

Гросси отметил, что МАГАТЭ получило письменный запрос от Украины на направление групп инспекторов для проведения проверок на двух объектах. Он подчеркнул, что МАГАТЭ готовится посетить эти места в ближайшие дни. Цель визитов состоит в том, чтобы "выявить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы".

Гросси добавил, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами агентства.

"Месяц назад МАГАТЭ проинспектировало одно из этих мест, и все наши выводы соответствовали заявлениям Украины о гарантиях. Там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов", – отметил директор агентства.

Глава МАГАТЭ не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 октября приветствовал оперативную реакцию МАГАТЭ. 

"Я ценю оперативный ответ Рафаэля Гросси на наше приглашение. Ожидается, что эксперты МАГАТЭ прибудут в ближайшее время и докажут, что в Украине нет ни грязных бомб, ни планов их разработки. Хорошее сотрудничество с МАГАТЭ и партнерами позволяет нам сорвать российскую дезинформационную кампанию "грязной бомбы", – написал Кулеба в Twitter.

Кулеба 24 октября обсудил обвинения РФ с Гросси и официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ описывает как места разработки "грязной бомбы". Это решение приветствовал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне вторжения в Украину. В конце октября россияне запустили новый виток обсуждений этой темы.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы" в разговорах с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой минобороны Турции Хулуси Акаром, главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отрицание западными политиками и военными российской (якобы "достоверной") информации о "грязной бомбе" – это "несерьезный разговор".

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, российская пропаганда, радиация, Дмитрий Кулеба, МАГАТЭ, визит, бомба, проверки, Рафаэль Гросси
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