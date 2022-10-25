Эксперты МАГАТЭ проинспектируют два атомных объекта в Украине по ее просьбе в связи с обвинениями РФ о "грязной бомбе"

Гросси отметил, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами агентства Фото: EPA

Он отметил, что агентству известно о заявлениях РФ "о предполагаемой деятельности на двух ядерных объектах в Украине".

Гросси отметил, что МАГАТЭ получило письменный запрос от Украины на направление групп инспекторов для проведения проверок на двух объектах. Он подчеркнул, что МАГАТЭ готовится посетить эти места в ближайшие дни. Цель визитов состоит в том, чтобы "выявить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы".

Гросси добавил, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами агентства.

"Месяц назад МАГАТЭ проинспектировало одно из этих мест, и все наши выводы соответствовали заявлениям Украины о гарантиях. Там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов", – отметил директор агентства.

Глава МАГАТЭ не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 октября приветствовал оперативную реакцию МАГАТЭ.

"Я ценю оперативный ответ Рафаэля Гросси на наше приглашение. Ожидается, что эксперты МАГАТЭ прибудут в ближайшее время и докажут, что в Украине нет ни грязных бомб, ни планов их разработки. Хорошее сотрудничество с МАГАТЭ и партнерами позволяет нам сорвать российскую дезинформационную кампанию "грязной бомбы", – написал Кулеба в Twitter.

I appreciate @RafaelMGrossi’s prompt response to our invitation. IAEA experts are expected to arrive shortly and prove Ukraine has neither any dirty bombs nor plans to develop them. Good cooperation with IAEA and partners allows us to foil Russia’s ‘dirty bomb’ disinfo campaign. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 25, 2022

Кулеба 24 октября обсудил обвинения РФ с Гросси и официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ описывает как места разработки "грязной бомбы". Это решение приветствовал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.