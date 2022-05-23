ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вернули свет для 60 тысяч семей в Донецкой области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
18 мая специалисты ДТЭК завершили ремонтные работы в Киевской области
18 мая специалисты ДТЭК завершили ремонтные работы в Киевской области
Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

За прошедшую неделю энергетики вернули свет для 58 тысяч семей в Донецкой области, где Вооруженные силы Украины сдерживают давление российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Продолжаются ремонты поврежденных обстрелами сетей в Донецкой области. За неделю с 16-го по 22 мая вернули электроснабжение 58 107 семьям в 73 населенных пунктах Донбасса. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетики ремонтировали сети пять и более раз", – сообщили в компании.

Также за неделю аварийные бригады вернули свет более чем 2 тысячам семей в Одесской области и почти 600 семьям – в Днепропетровской, которые остались без электроснабжения из-за обстрелов, рассказали в пресс-службе.

18 мая специалисты ДТЭК завершили ремонтные работы в Киевской области, их удалось выполнить за 45 дней вместо ожидаемых 60 суток.

"Электроэнергия по принадлежащим компании высоковольтным и распределительным сетям была подана в почти 600 населенных пунктов в дома 260 тысяч семей. Это критически важно для восстановления нормальной жизни в области", – сообщили в ДТЭК.

Кроме того, специалисты ДТЭК помогают железнодорожникам восстанавливать электросети "Укрзалізниці".

"ДТЭК понимает, насколько важно восстановление объектов железной дороги для всей страны, поэтому наши специалисты и спецтехника продолжают помогать в ремонте оборудования Укрзалізниці", для того чтобы как можно быстрее восстановить нормальное функционирование железнодорожного сообщения и снабжение света в окрестные населенные пункты", – отметили в компании.

Теги: Донецкая область, Киевская область, Днепропетровская область, ДТЭК, Одесская область, электроснабжение, ремонт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян неправильно
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель это организованное мероприятие. Не бесплатное
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель – это организованное мероприятие. Не бесплатное
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео
Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео
  Режиссер Стоун, общавшийся с Путиным, заявил, что президент РФ победил рак
  Режиссер Стоун, общавшийся с Путиным, заявил, что президент РФ победил рак
17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото
17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (103126)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео (36470)
3
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (32493)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (28833)
5
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев (25563)
6
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (22599)
7
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью (15759)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (15611)
 
 
 
 