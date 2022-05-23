Энергетики ДТЭК вернули свет для 60 тысяч семей в Донецкой области

"Продолжаются ремонты поврежденных обстрелами сетей в Донецкой области. За неделю с 16-го по 22 мая вернули электроснабжение 58 107 семьям в 73 населенных пунктах Донбасса. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетики ремонтировали сети пять и более раз", – сообщили в компании.

Также за неделю аварийные бригады вернули свет более чем 2 тысячам семей в Одесской области и почти 600 семьям – в Днепропетровской, которые остались без электроснабжения из-за обстрелов, рассказали в пресс-службе.

18 мая специалисты ДТЭК завершили ремонтные работы в Киевской области, их удалось выполнить за 45 дней вместо ожидаемых 60 суток.

"Электроэнергия по принадлежащим компании высоковольтным и распределительным сетям была подана в почти 600 населенных пунктов в дома 260 тысяч семей. Это критически важно для восстановления нормальной жизни в области", – сообщили в ДТЭК.

Кроме того, специалисты ДТЭК помогают железнодорожникам восстанавливать электросети "Укрзалізниці".

"ДТЭК понимает, насколько важно восстановление объектов железной дороги для всей страны, поэтому наши специалисты и спецтехника продолжают помогать в ремонте оборудования Укрзалізниці", для того чтобы как можно быстрее восстановить нормальное функционирование железнодорожного сообщения и снабжение света в окрестные населенные пункты", – отметили в компании.