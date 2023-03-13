Ермак: Россияне до сих пор ничего не поняли и живут в параллельной реальности, где Украина падет. И это хорошо

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили почти 160 тыс. российских оккупантов Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Враг распространяет фейки, пытается рассказывать о нашей слабости и своей готовности победить. Они [россияне] до сих пор ничего не поняли и живут в параллельной реальности, где Украина падет", – написал глава ОП.

Он считает, что это выгодно украинской стороне.

"Это хорошо. Ведь чем дальше, тем болезненнее их будет бить реальность. А она в наших пулях, снарядах и ракетах. Она в силе воинов и единстве нации. Имя реальности – это Украина, которая вернет все свои границы", – подчеркнул Ермак.