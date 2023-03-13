Ермак: Россияне до сих пор ничего не поняли и живут в параллельной реальности, где Украина падет. И это хорошо

"Враг распространяет фейки, пытается рассказывать о нашей слабости и своей готовности победить. Они [россияне] до сих пор ничего не поняли и живут в параллельной реальности, где Украина падет", – написал глава ОП.
Он считает, что это выгодно украинской стороне.
"Это хорошо. Ведь чем дальше, тем болезненнее их будет бить реальность. А она в наших пулях, снарядах и ракетах. Она в силе воинов и единстве нации. Имя реальности – это Украина, которая вернет все свои границы", – подчеркнул Ермак.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили почти 160 тыс. российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.