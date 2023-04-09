ЕС обсудит создание спецтрибунала по преступлениям РФ со странами G7 – еврокомиссар

Дидье Рейндерс планирует обсудить вопрос спецтрибунала над РФ во время саммита в Токио Фото: EPA

"Мы продолжим обсуждение во время японского председательства в G-7, чтобы посмотреть, возможен ли такой подход", — сказал он.

Рейндерс напомнил, что Европейский союз в сотрудничестве с украинскими судебными органами и Международным уголовным судом (МУС) рассматривает возможность создания специального трибунала или гибридного трибунала с участием украинских и международных судей для судебного преследования России за преступление агрессии.

Он отметил, что Международный уголовный суд (МУС) нуждается в направлении от Совета Безопасности ООН, чтобы судить РФ за преступление агрессии, но Россия, вероятно, использует свое право вето как один из постоянных членов совета.

В G-7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз. Их министры юстиции встретятся 7 июля в Токио.