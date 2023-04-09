ЕС обсудит создание спецтрибунала по преступлениям РФ со странами G7 – еврокомиссар

"Мы продолжим обсуждение во время японского председательства в G-7, чтобы посмотреть, возможен ли такой подход", — сказал он.
Рейндерс напомнил, что Европейский союз в сотрудничестве с украинскими судебными органами и Международным уголовным судом (МУС) рассматривает возможность создания специального трибунала или гибридного трибунала с участием украинских и международных судей для судебного преследования России за преступление агрессии.
Он отметил, что Международный уголовный суд (МУС) нуждается в направлении от Совета Безопасности ООН, чтобы судить РФ за преступление агрессии, но Россия, вероятно, использует свое право вето как один из постоянных членов совета.
В G-7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз. Их министры юстиции встретятся 7 июля в Токио.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.