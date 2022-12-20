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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Гарантии безопасности нужны соседям России". В Финляндии, Литве и Эстонии ответили на заявление Макрона

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Сауле Ниинисте высказался о гарантиях безопасности
Сауле Ниинисте высказался о гарантиях безопасности
Фото: EPA

Президент Финляндии Сауле Ниинисте раскритиковал заявление французского президента Эммануэля Макрона о необходимости говорить с Россией о "гарантиях безопасности" для нее в комментарии изданию Iltalehti во время встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил в Риге 20 декабря.

"Кому здесь нужна безопасность? Соседям России. Если Россия может дать своим соседям какие-то гарантии безопасности, то почему бы и нам не дать России такой же уровень и такие же надежные гарантии безопасности?" – сказал он в ответ на вопрос от журналистов, что он думает о позиции главы Франции.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что решение о прекращении войны можно найти за одну ночь.

"Россия может добиться гарантий безопасности в одночасье: приняв очень простое решение, то есть выведя свои войска из Украины и став нормальным и цивилизованным членом международного сообщества", – сказал он.

Науседа подчеркнул, что Россия должна дать украинцам гарантии безопасности, потому что это РФ не соблюдает правила.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ответственность лежит только на России, развязавшей войну. Если Россия остановится, война закончится, подчеркнула она.

Каллас отметила, что оформление гарантий безопасности для РФ абсурдно, так как никто не собирается на нее нападать. 

"Я не думаю, что какая-либо страна НАТО или даже страны, не входящие в НАТО, такие как Швеция и Финляндия, планируют нападение на Россию. Обеспокоенность россиян безопасностью не реальна. С другой стороны, вопрос о безопасности Украины и всей Европы есть", – сказала Каллас.

Контекст:3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной публичную войну.

Теги: Финляндия, Эммануэль Макрон
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