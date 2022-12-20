"Гарантии безопасности нужны соседям России". В Финляндии, Литве и Эстонии ответили на заявление Макрона

"Кому здесь нужна безопасность? Соседям России. Если Россия может дать своим соседям какие-то гарантии безопасности, то почему бы и нам не дать России такой же уровень и такие же надежные гарантии безопасности?" – сказал он в ответ на вопрос от журналистов, что он думает о позиции главы Франции.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что решение о прекращении войны можно найти за одну ночь.

"Россия может добиться гарантий безопасности в одночасье: приняв очень простое решение, то есть выведя свои войска из Украины и став нормальным и цивилизованным членом международного сообщества", – сказал он.

Науседа подчеркнул, что Россия должна дать украинцам гарантии безопасности, потому что это РФ не соблюдает правила.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ответственность лежит только на России, развязавшей войну. Если Россия остановится, война закончится, подчеркнула она.

Каллас отметила, что оформление гарантий безопасности для РФ абсурдно, так как никто не собирается на нее нападать.

"Я не думаю, что какая-либо страна НАТО или даже страны, не входящие в НАТО, такие как Швеция и Финляндия, планируют нападение на Россию. Обеспокоенность россиян безопасностью не реальна. С другой стороны, вопрос о безопасности Украины и всей Европы есть", – сказала Каллас.