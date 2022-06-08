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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Таких издевательств, как в Буче и Ирпене, в Луганской области нет

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Гайдай отметил, что особой жестокостью среди российских захватчиков отличаются кадыровцы и буряты
Гайдай отметил, что особой жестокостью среди российских захватчиков отличаются кадыровцы и буряты
Фото: ЕРА

Российские оккупанты не позволяют себе издеваться над мирными жителями Луганской области с такой же жестокостью, как это было в населенных пунктах Киевской области. Об этом в опубликованном 8 июня интервью "РБК-Украина" заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Таких издевательств, как в Буче и Ирпене, наверное, все же нет, потому что им же потом с этими людьми жить, они же планируют захватить и оставить себе эти территории. Но все равно отношение пренебрежительное", – подчеркнул Гайдай.

В то же время он отметил, что особой жестокостью среди российских захватчиков отличаются кадыровцы и буряты.

По словам главы ОВА, на оккупированных после полномасштабного вторжения РФ территориях области россияне пытаются установить свой режим.

"На 70% территории, которую пришлось оставить, они пытаются установить свою "власть", собирают и сжигают украинскую литературу, уничтожают все, что касается Украины, переводят образование на свой "ЛНРовский" лад, перерегистрируют все предприятия", – сказал Гайдай.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Президент заявил 2 июня, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Ирпень, Сергей Гайдай, Буча, война России против Украины, российские оккупанты
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