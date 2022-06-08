Гайдай: Таких издевательств, как в Буче и Ирпене, в Луганской области нет

"Таких издевательств, как в Буче и Ирпене, наверное, все же нет, потому что им же потом с этими людьми жить, они же планируют захватить и оставить себе эти территории. Но все равно отношение пренебрежительное", – подчеркнул Гайдай.

В то же время он отметил, что особой жестокостью среди российских захватчиков отличаются кадыровцы и буряты.

По словам главы ОВА, на оккупированных после полномасштабного вторжения РФ территориях области россияне пытаются установить свой режим.

"На 70% территории, которую пришлось оставить, они пытаются установить свою "власть", собирают и сжигают украинскую литературу, уничтожают все, что касается Украины, переводят образование на свой "ЛНРовский" лад, перерегистрируют все предприятия", – сказал Гайдай.