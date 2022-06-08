Гайдай: Таких издевательств, как в Буче и Ирпене, в Луганской области нет

"Таких издевательств, как в Буче и Ирпене, наверное, все же нет, потому что им же потом с этими людьми жить, они же планируют захватить и оставить себе эти территории. Но все равно отношение пренебрежительное", – подчеркнул Гайдай.
В то же время он отметил, что особой жестокостью среди российских захватчиков отличаются кадыровцы и буряты.
По словам главы ОВА, на оккупированных после полномасштабного вторжения РФ территориях области россияне пытаются установить свой режим.
"На 70% территории, которую пришлось оставить, они пытаются установить свою "власть", собирают и сжигают украинскую литературу, уничтожают все, что касается Украины, переводят образование на свой "ЛНРовский" лад, перерегистрируют все предприятия", – сказал Гайдай.
С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
Президент заявил 2 июня, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".
Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.