Авиация Украины уничтожила склад с боеприпасами и четыре пункта управления оккупантов – Генштаб ВСУ

Кроме того, была успешно атакована одна из позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов. ВС ВСУ сбили три вражеских разведывательных беспилотных летательных аппарата.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили четыре пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, два района сосредоточения артиллерии, состав боеприпасов и два других важных вражеских объекта", – говорится в сообщении.
Командование Воздушных сил накануне сообщало, что украинские военные сбили все 24 беспилотника Shahed-136/131, выпущенные оккупантами в ночь с 25-го на 26 января.
26 января ночью и утром российские оккупанты нанесли удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр", в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.
В результате воздушной атаки России по Украине 26 января погибло не менее 11 человек, столько же пострадало. Удары оккупантов зафиксировали в 11 областях.