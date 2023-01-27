Авиация Украины уничтожила склад с боеприпасами и четыре пункта управления оккупантов – Генштаб ВСУ

Кроме того, была успешно атакована одна из позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов. ВС ВСУ сбили три вражеских разведывательных беспилотных летательных аппарата.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили четыре пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, два района сосредоточения артиллерии, состав боеприпасов и два других важных вражеских объекта", – говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил накануне сообщало, что украинские военные сбили все 24 беспилотника Shahed-136/131, выпущенные оккупантами в ночь с 25-го на 26 января.



