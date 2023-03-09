Генштаб ВСУ: Информация о ночных ракетных атаках будет позже, за предыдущие сутки враг нанес два ракетных и 25 авиаударов

"Информация о ночных ракетных обстрелах будет обнародована несколько позже. А в течение предыдущих суток противник нанес 25 авиационных, два ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении.
Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты обстреляли более 70 населенных пунктов из артиллерии.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.
Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был в ночь на 16 февраля. Тогда оккупанты выпустили 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. После этого таких ракетных ударов по Украине не было, в ВСУ предполагали, что оккупанты ищут новую тактику и могут отказаться от массированных атак.
В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов. Официально прилеты подтвердило руководство Одесской и Харьковской областей, а также Киева.