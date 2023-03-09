Генштаб ВСУ: Информация о ночных ракетных атаках будет позже, за предыдущие сутки враг нанес два ракетных и 25 авиаударов

"Информация о ночных ракетных обстрелах будет обнародована несколько позже. А в течение предыдущих суток противник нанес 25 авиационных, два ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты обстреляли более 70 населенных пунктов из артиллерии.