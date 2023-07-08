Глава Еврокомиссии: Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется

"500 дней агрессивной войны России против Украины. 500 дней мужественного украинского сопротивления. 500 дней непоколебимой европейской поддержки Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написала она.

Контекст:

Евросоюз последовательно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая финансовую, гуманитарную помощь, а также принимая украинских беженцев.

16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз предоставил Украине военной, гуманитарной и экономической помощи почти на €50 млрд, сказала 2 февраля фон дер Ляйен.