Глава патрульной полиции "киборг" Маршал рассказал, когда и чем закончится война

"Це закінчиться тільки нашою перемогою. Вот так. Никак иначе. Я не знаю, когда это закончится, но это закончится. Россия назад сдавать не будет. Почему? Потому что на мировой арене они уже реально все полностью обосрались, можно так сказать. Их новости... Полностью вот эта пропаганда, все эти новости: "За три дня, за два дня Киев возьмем!" – и так далее – это все бред. У них в новостях одни победы. А на самом деле у них очень большие потери. Если брать и сравнивать соотношение сил и средств Вооруженных сил Украины и сил обороны Украины в общем и ударную мощь, допустим, армии России, она уже проиграла", – подчеркнул Жуков.

По его словам, оккупанты сейчас меняют тактику.

"Они утюжат и уничтожают все ракетами и артиллерией. Боеприпасов не жалеют. Поэтому нашим войскам, которые сейчас ведут бои за свободу и независимость Украины, – им очень тяжело. Очень тяжело. Но они держатся и стоят. И войска будут стоять до победы. Я не знаю, когда это закончится. Но надо готовиться. Надо готовиться к худшему. Почему? Потому что если брать пример: Первая чеченская, Вторая чеченская... Они поработали над ошибками – и потом опять зашли. Точно так же будет здесь – такая история. Но это чисто лично мое мнение. Я не військово-політичне керівництво", – сказал глава патрульной полиции.

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью

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Война России против Украины. Главное (обновляется)