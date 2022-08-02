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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал рассказал, когда и чем закончится война

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В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Война против России закончится победой Украины. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский военный, "киборг", начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"Це закінчиться тільки нашою перемогою. Вот так. Никак иначе. Я не знаю, когда это закончится, но это закончится. Россия назад сдавать не будет. Почему? Потому что на мировой арене они уже реально все полностью обосрались, можно так сказать. Их новости... Полностью вот эта пропаганда, все эти новости: "За три дня, за два дня Киев возьмем!" – и так далее – это все бред. У них в новостях одни победы. А на самом деле у них очень большие потери. Если брать и сравнивать соотношение сил и средств Вооруженных сил Украины и сил обороны Украины в общем и ударную мощь, допустим, армии России, она уже проиграла", – подчеркнул Жуков.

По его словам, оккупанты сейчас меняют тактику.

"Они утюжат и уничтожают все ракетами и артиллерией. Боеприпасов не жалеют. Поэтому нашим войскам, которые сейчас ведут бои за свободу и независимость Украины, – им очень тяжело. Очень тяжело. Но они держатся и стоят. И войска будут стоять до победы. Я не знаю, когда это закончится. Но надо готовиться. Надо готовиться к худшему. Почему? Потому что если брать пример: Первая чеченская, Вторая чеченская... Они поработали над ошибками – и потом опять зашли. Точно так же будет здесь – такая история. Но это чисто лично мое мнение. Я не військово-політичне керівництво", – сказал глава патрульной полиции.

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая объявляло, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы продвигаются "медленно, но уверенно".

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что после ударов ВСУ в ночь на 29 июля оккупанты выводят войска с поселков Черниговка и Верхний Токмак Запорожской области.

31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что часть своих подразделений российские оккупанты перебрасывают со славянского направления на Донбассе на запорожское направление. Также, по данным ВСУ, в два раза увеличилось число российских кораблей, вооруженных крылатыми ракетами.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, пропаганда, военные, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Евгений Жуков, российские оккупанты
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