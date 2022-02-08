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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гройсман призвал создать в Украине правительство национальной сплоченности

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Гройсман: Здесь нужно брать пример с общества
Гройсман: Здесь нужно брать пример с общества
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана", бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинских политиков объединиться и создать правительство национальной сплоченности. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Гройсман подчеркнул, что призыв к единству и сплоченности – это не очередной слоган.

"Я много слышал от политиков о единстве. А для меня это фейк, потому что после призывов нет действий. Здесь нужно брать пример с общества! Общество – сплоченное, а власти демонстрируют взаимную борьбу, когда перед нашими границами стоят 130 тыс. хорошо вооруженного войска. Войска, которое показало всему миру, что не считается с границами государств. Как можно навести порядок? Только через единство и сплоченность", – заявил экс-премьер.

Он отметил, что именно сплоченность и стабильность были ключевыми приоритетами для его правительства в 2016–2019 годах.

"Я понимаю, что доверие к действующей власти уже подорвано. И, наверное, они получат свою оценку на следующих выборах. Но до выборов нужно дожить. И желательно, чтобы мы были сплочены и сильны. И я это говорю как гражданин! Без правительства национальной сплоченности, без экономического плана действий мы будем слабыми – слабая экономика, слабая армия. Мы этого не заслуживаем. Так же, как и наши воины, которые стоят не передовой и должны получать лучшее от государства!" – резюмировал Гройсман.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

6 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.

Теги: Россия, Украина, армия, экономика, Владимир Гройсман, оборона, вторжение, война в Украине, объединение, войска
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