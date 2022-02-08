Гройсман призвал создать в Украине правительство национальной сплоченности

Гройсман подчеркнул, что призыв к единству и сплоченности – это не очередной слоган.

"Я много слышал от политиков о единстве. А для меня это фейк, потому что после призывов нет действий. Здесь нужно брать пример с общества! Общество – сплоченное, а власти демонстрируют взаимную борьбу, когда перед нашими границами стоят 130 тыс. хорошо вооруженного войска. Войска, которое показало всему миру, что не считается с границами государств. Как можно навести порядок? Только через единство и сплоченность", – заявил экс-премьер.

Он отметил, что именно сплоченность и стабильность были ключевыми приоритетами для его правительства в 2016–2019 годах.

"Я понимаю, что доверие к действующей власти уже подорвано. И, наверное, они получат свою оценку на следующих выборах. Но до выборов нужно дожить. И желательно, чтобы мы были сплочены и сильны. И я это говорю как гражданин! Без правительства национальной сплоченности, без экономического плана действий мы будем слабыми – слабая экономика, слабая армия. Мы этого не заслуживаем. Так же, как и наши воины, которые стоят не передовой и должны получать лучшее от государства!" – резюмировал Гройсман.