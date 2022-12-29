"И ни у кого спрашивать не будем". Данилов ответил, при каких условиях ВСУ могут оказаться на территории России

Все разговоры, что "не надо кого-то там раздражать", – это чушь, отметил Данилов Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Об этом в интервью Kyiv Post, опубликованном 29 декабря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Журналист спросила секретаря СНБО, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины.

Данилов ответил утвердительно. По его словам, "если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем".

Данилов добавил, что "и ни у кого спрашивать не будем".

Секретарь СНБО Украины считает, что "все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, – это чушь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)