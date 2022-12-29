"И ни у кого спрашивать не будем". Данилов ответил, при каких условиях ВСУ могут оказаться на территории России

Об этом в интервью Kyiv Post, опубликованном 29 декабря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Журналист спросила секретаря СНБО, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины.
Данилов ответил утвердительно. По его словам, "если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем".
Данилов добавил, что "и ни у кого спрашивать не будем".
Секретарь СНБО Украины считает, что "все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, – это чушь".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая областной центр – Херсон.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября спрогнозировал, что развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года. Но "для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, подчеркнул глава разведки.