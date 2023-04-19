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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Путин, контрнаступление, бегство россиян, Россия станет православным Ираном. Интервью Гордона с Евгением Киселевым. Видео

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Гордон и Киселев обсудили главные события в Украине и мире
Гордон и Киселев обсудили главные события в Украине и мире
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинским телеведущим Евгением Киселевым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Киселев говорил о:

  • том, что происходит в Кремле;
  • добровольной изоляции президента России Владимира Путина и о том, как он может закончить войну с Украиной;
  • ситуации на фронте и контрнаступлении украинской армии;
  • приговоре российскому оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе;
  • будущем России и о том, почему она станет "православным Ираном". 

"Асфальтовый каток, который катится с горы, очень трудно остановить. Война, которая развязана против Украины, – это вроде этого асфальтового катка. Легко, может быть, было остановить этот каток в самом начале, когда он только тронулся с места. А когда он летит на полных парах... Там [в России] такое количество проблем, которые надо разруливать... Допустим, поест Путин грибков и скончается от апоплексического удара, как государь-император Павел Петрович в свое время. Сразу начинается борьба за власть, потому что нет очевидного преемника... И в этот момент может оказаться, что будет не до остановки  боевых действий и никто из наследников Путина не будет ощущать, что он имеет достаточную легитимность для того, чтобы одномоментно развернуть политику в другом направлении", – сказал ведущий. 

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.

В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".

В апреле 2022 года минюст РФ включил Киселева в список "лиц, которые выполняют функции иностранного агента". В июле стало известно, что в РФ его объявили в розыск. По какому делу, не уточнялось.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Евгений Киселев, война России против Украины
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