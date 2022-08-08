Казанский: На 90% можно утверждать, что Корсу замочили свои

"У профессиональных новоросов опять зрада. Оказывается, Ольга Качура (она же Корса) погибла вовсе не в результате прицельного удара "Хаймарса" (реактивной установки HIMARS. – "ГОРДОН") по штабу. А была при загадочных обстоятельствах убита в тылу", – написал Казанский.
Он опубликовал фото сгоревшего автомобиля, который, вероятно, принадлежал Качуре. Журналист написал, что, обсуждая смерть Корсы, в "ДНР" утверждают, что в авто "то ли выстрелили из ПТУРа (противотанковая управляемая ракета. – "ГОРДОН"), то ли подорвали его неизвестным взрывным устройством".
"Якобы опять "неуловимая ДРГ". И это при том, что никаких украинских ДРГ в Горловке не было с 2014 года. На 90% можно утверждать, что Корсу замочили свои. Сценарий ровно тот же, что с [боевиком Александром] Бедновым и [боевиком Алексеем] Мозговым в 2015-м", – отметил Казанский.
Главарь отряда "Призрак" Мозговой был убит в мае 2015 года в Луганской области. Попытка ликвидировать Мозгового предпринималась также за два месяца до этого, в марте.
Высказывались предположение, что Мозгового ликвидировали сотрудники ГРУ или что гибель главаря стала результатом междоусобной борьбы между боевиками – у Мозгового был конфликт с руководством "ЛНР".
Колонну автомобилей Беднова расстреляли из автоматического оружия, гранатометов и огнеметов. Вместе с командиром погибли пятеро боевиков из его отряда. Ответственность за ликвидацию Беднова взяло на себя руководство "ЛНР". "Власти" обвиняли Беднова в похищении людей и разбое. За два дня до смерти на него было заведено "уголовное дело". По заявлениям "МВД "ЛНР", он отказался разоружаться и оказал вооруженное сопротивление.
О ликвидации Корсы 3 августа сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Позднее информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин.
В 2019 году Шевченковский районный суд Киева признал Корсу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации), и назначил наказание (заочно) в виде 12 лет лишения свободы, сообщала пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, уроженка Донецка Качура с позывным Корса в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданному на основе так называемой группы Безлера. С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвовала в террористической деятельности.
Обучение Корса прошла в РФ, была "командиром" артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск "ДНР". В СБУ подчеркнули, что Качура непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих военных формирований Украины реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей.