"Киборг" Костенко рассказал о настроениях в оккупированном Херсоне

"Я помогал неоднократно людям выезжать из Херсонской области. Это небогатые люди в большинстве. Они просто жили в небольших деревнях. И вот они оставляют там все и уезжают. Как и мои родители: они оставили все, что за жизнь нажили. У них больше ничего не осталось. Просто взяли две сумки и уехали к родственникам. Отец 6 мая отпраздновал свои 70 лет. У него ничего нет, потому что пришла Российская Федерация. И он тоже задает много вопросов: почему они пришли так быстро, что я не успел даже выехать", – отметил Костенко.

Он рассказал, почему украинцы уезжают из оккупированных районов, оставляя все.

"Люди говорят: "Нам в Украине дышится легче. Да, мы там все бросили, да, мы там все оставили и мы уехали, понимая, что у нас здесь ничего нет, но мы чувствуем себя свободными людьми". Вот чем отличается Россия от Украины. Там, куда РФ приходит, ощущение свободы просто перестает существовать. И люди уезжают, бросая все, чтобы просто это сохранить. Уезжают и ищут эту свободу, которая все же у нас была", – сказал нардеп.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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