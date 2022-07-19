"Киборг" Костенко рассказал о настроениях в оккупированном Херсоне

"Я помогал неоднократно людям выезжать из Херсонской области. Это небогатые люди в большинстве. Они просто жили в небольших деревнях. И вот они оставляют там все и уезжают. Как и мои родители: они оставили все, что за жизнь нажили. У них больше ничего не осталось. Просто взяли две сумки и уехали к родственникам. Отец 6 мая отпраздновал свои 70 лет. У него ничего нет, потому что пришла Российская Федерация. И он тоже задает много вопросов: почему они пришли так быстро, что я не успел даже выехать", – отметил Костенко.
Он рассказал, почему украинцы уезжают из оккупированных районов, оставляя все.
"Люди говорят: "Нам в Украине дышится легче. Да, мы там все бросили, да, мы там все оставили и мы уехали, понимая, что у нас здесь ничего нет, но мы чувствуем себя свободными людьми". Вот чем отличается Россия от Украины. Там, куда РФ приходит, ощущение свободы просто перестает существовать. И люди уезжают, бросая все, чтобы просто это сохранить. Уезжают и ищут эту свободу, которая все же у нас была", – сказал нардеп.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.