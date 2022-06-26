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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командование запрещает оккупантам ходить в отпуск во время восстановления боеспособности – Генштаб ВСУ

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Оккупанты несут потери на всех направлениях, подчеркнули в ВСУ
Оккупанты несут потери на всех направлениях, подчеркнули в ВСУ
Фото: ЕРА

Из-за больших потерь в Украине российские военные пытаются избежать боевых действий. Об этом проинформировал 26 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительной части оккупантов, которых отвели для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу", – говорится в сообщении.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска открыто вторглись в Украину 24 февраля.

По состоянию на 26 июня, по данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов составили около 34 850 человек личного состава.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, военные, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, потери России
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