Командование запрещает оккупантам ходить в отпуск во время восстановления боеспособности – Генштаб ВСУ

"Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительной части оккупантов, которых отвели для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02F9gZ6XPnnKq8R5kMAykwJ5M5LKToxfFdvHzCLWgeMAGzn787oHxpCmcj2tXMgAPql?__cft__[0]=AZU5ZWlCmz9sTj_frAYsq9La_4fnGrT1bXQKw0eXxXfSHipMVp0H95oFHZBrbkWBre2exdZeZjpv7Hr-LhIlSLR8GrYf5isDrlv4r4Y2ef_Im2_hqbK1by_YMO4GhW85W1sFciFci9U6CstcyNdhRldQKOmE_85SmHt7r05sSB4odw&__tn__=%2CO%2CP-R
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска открыто вторглись в Украину 24 февраля.
По состоянию на 26 июня, по данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов составили около 34 850 человек личного состава.