Командование запрещает оккупантам ходить в отпуск во время восстановления боеспособности – Генштаб ВСУ

Оккупанты несут потери на всех направлениях, подчеркнули в ВСУ Фото: ЕРА

"Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительной части оккупантов, которых отвели для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу", – говорится в сообщении.

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