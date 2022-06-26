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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно атаковали на востоке и пытались вернуть под свой контроль село на юге – Генштаб ВСУ

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Враг усиливает артиллерийскую группировку, отметили в Генштабе ВСУ
Враг усиливает артиллерийскую группировку, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты провели несколько безуспешных попыток атаковать позиции украинских военных на юге и востоке страны. Об этом проинформировал 26 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении враг [...] штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел. На славянском направлении [...] наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины [Донецкой области], Курульки [Харьковской области] и Мазановки [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что противник при поддержке артиллерии пытается блокировать с юга Лисичанск Луганской области, для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.

"Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка [Донецкой области]. После неудачного штурма оккупанты отошли. [...] На южнобужском направлении [...] при поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино [Херсонской области], успеха не имел, отошел", – отметили в ВСУ.

На краматорском, бахмутском, авдеевком, кураховском и запорожском направлениях оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, вели стрельбу из артиллерии и минометов.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса. 25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

В Херсонской области, по данным из разных источников, Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление, однако Генштаб ВСУ о ситуации на этом направлении подробно не рассказывает.

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