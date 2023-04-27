Командующий сил НАТО в Европе заявил, что Украина в "хорошей позиции" для контрнаступления и сможет сделать "сюрприз"

Каволи: Россияне активнее, чем мы их видели за последние годы Фото: EPA

"Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошей позиции. У них есть некоторые слабости, о которых я предпочитаю не говорить публично", – сказал он.

Каволи отметил, что военные США работают вместе с украинскими коллегами над контрнаступлением. Он добавил, что уверен, что ВСУ смогут сделать "сюрприз".

Генерал также заверил, что Вооруженные силы Украины получат необходимое для предстоящего контрнаступления оружие "в срок". Он добавил, что 98% обещанной боевой техники уже поставлено.

В то же время Каволи отметил, что сухопутные силы России сегодня больше, чем они были в начале войны, несмотря на многочисленные потери. Кроме того, по его словам, у России есть "другие ресурсы", в частности "еще 1000 истребителей и бомбардировщиков".

"Одна из этих сил – их подводные силы. Трудно говорить публично…о подводной войне и наших усилиях в этой плоскости. Но я могу сказать, что россияне активнее, чем мы их видели за последние годы", – сказал он.