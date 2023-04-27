ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командующий сил НАТО в Европе заявил, что Украина в "хорошей позиции" для контрнаступления и сможет сделать "сюрприз"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каволи: Россияне активнее, чем мы их видели за последние годы
Каволи: Россияне активнее, чем мы их видели за последние годы
Фото: EPA

Украина находится в "хорошей позиции" перед контрнаступлением, заявил командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи. Об этом он сказал 26 апреля на слушаниях в Конгрессе США. Видео заседания опубликовано в YouTube Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.

"Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошей позиции. У них есть некоторые слабости, о которых я предпочитаю не говорить публично", – сказал он.

Каволи отметил, что военные США работают вместе с украинскими коллегами над контрнаступлением. Он добавил, что уверен, что ВСУ смогут сделать "сюрприз".

Генерал также заверил, что Вооруженные силы Украины получат необходимое для предстоящего контрнаступления оружие "в срок". Он добавил, что 98% обещанной боевой техники уже поставлено.

В то же время Каволи отметил, что сухопутные силы России сегодня больше, чем они были в начале войны, несмотря на многочисленные потери. Кроме того, по его словам, у России есть "другие ресурсы", в частности "еще 1000 истребителей и бомбардировщиков".

"Одна из этих сил – их подводные силы. Трудно говорить публично…о подводной войне и наших усилиях в этой плоскости. Но я могу сказать, что россияне активнее, чем мы их видели за последние годы", – сказал он.

Контекст:

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнял, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро".

Украинцы поймут, когда Вооруженные силы Украины начнут масштабное контрнаступление, отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Минобороны, истребители, ВСУ, война России против Украины, Кристофер Каволи, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Галина ГРИШИНА
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Галина ГРИШИНА
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
Галина ГРИШИНА
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Галина ГРИШИНА
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Галина ГРИШИНА
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Галина ГРИШИНА
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
Галина ГРИШИНА
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
Галина ГРИШИНА
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Галина ГРИШИНА
Без одежды и белья. Саливанчук показала фото в стиле ню и рассказала о любви к себе
Без одежды и белья. Саливанчук показала фото в стиле ню и рассказала о любви к себе
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Галина ГРИШИНА
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
Как сохранить свежесть в холодильнике с помощью туалетной бумаги. Лайфхак
Как сохранить свежесть в холодильнике с помощью туалетной бумаги. Лайфхак
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (237035)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (90087)
3
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (70669)
4
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (64186)
5
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (62663)
6
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (61757)
7
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста (58488)
8
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото (57036)
 
 
 
 