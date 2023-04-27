Командующий сил НАТО в Европе заявил, что Украина в "хорошей позиции" для контрнаступления и сможет сделать "сюрприз"

"Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошей позиции. У них есть некоторые слабости, о которых я предпочитаю не говорить публично", – сказал он.
Каволи отметил, что военные США работают вместе с украинскими коллегами над контрнаступлением. Он добавил, что уверен, что ВСУ смогут сделать "сюрприз".
Генерал также заверил, что Вооруженные силы Украины получат необходимое для предстоящего контрнаступления оружие "в срок". Он добавил, что 98% обещанной боевой техники уже поставлено.
В то же время Каволи отметил, что сухопутные силы России сегодня больше, чем они были в начале войны, несмотря на многочисленные потери. Кроме того, по его словам, у России есть "другие ресурсы", в частности "еще 1000 истребителей и бомбардировщиков".
"Одна из этих сил – их подводные силы. Трудно говорить публично…о подводной войне и наших усилиях в этой плоскости. Но я могу сказать, что россияне активнее, чем мы их видели за последние годы", – сказал он.
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнял, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро".
Украинцы поймут, когда Вооруженные силы Украины начнут масштабное контрнаступление, отметил министр обороны Украины Алексей Резников.