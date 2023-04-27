Успешные контрнаступательные действия невозможны без поддержки с неба – Подоляк

"Все мы видели так называемые "слитые документы". Их авторы говорят, что ПВО Украины испытывает дефицит и нужны решения. Но видим ли мы какие-то решения? С прошлого года мы говорим: Украине нужны F-16", – написал Подоляк.

Он добавил, что защита неба невозможна без авиации, отметив, что "логика войны безжалостна".

"Успешные контрнаступательные действия невозможны без поддержки с неба", – подчеркнул он.

По мнению Подоляка, Украина не получает западные F-16 из-за политической нерешительности и экзистенциального страха перед Россией.

"И [из-за] нежелания видеть полную победу Украины из-за неготовности к геополитическому миру без Российской империи. Украине нужна помощь, чтобы победить", – заявил Подоляк.