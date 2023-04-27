Успешные контрнаступательные действия невозможны без поддержки с неба – Подоляк

"Все мы видели так называемые "слитые документы". Их авторы говорят, что ПВО Украины испытывает дефицит и нужны решения. Но видим ли мы какие-то решения? С прошлого года мы говорим: Украине нужны F-16", – написал Подоляк.
Он добавил, что защита неба невозможна без авиации, отметив, что "логика войны безжалостна".
"Успешные контрнаступательные действия невозможны без поддержки с неба", – подчеркнул он.
По мнению Подоляка, Украина не получает западные F-16 из-за политической нерешительности и экзистенциального страха перед Россией.
"И [из-за] нежелания видеть полную победу Украины из-за неготовности к геополитическому миру без Российской империи. Украине нужна помощь, чтобы победить", – заявил Подоляк.
Ми бачили так звані «витоки документів». Їхні автори кажуть: українське ППО стикається з дефіцитом – потрібні рішення. Але чи бачимо ми рішення? З минулого року ми говоримо: Україні потрібні F-16. Логіка війни нещадна. Захист неба неможливий без авіації. Успішні контрнаступальні… pic.twitter.com/uy0VKSP1SN— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 27, 2023
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша (по состоянию на 5 апреля – уже восемь).
Западные партнеры в будущем согласятся предоставить Украине боевую авиацию, уверен министр обороны Украины Алексей Резников. "Ключевой игрок здесь все равно США, а они очень прагматичны, они считают деньги. И это нормально, это жизнеспособно... Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне – тогда решение будет принято", – пояснил министр.