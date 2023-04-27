Резников о предоставлении Украине боевой авиации: США считают деньги. Решение примут, когда все будет подсчитано

"Что касается самолетов – я уверен, мы добьем этот вопрос. Это тот фактор, о котором я говорил – практичность. Самолеты – это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним – это очень дорого. Потому, принимая решение, надо понимать – а все ли готовы под этим подписаться. Вот под танками подписались, и видим: кто-то четыре дает, кто-то шесть… Не 200, не 300", – отметил Резников.
Он подчеркнул, что решение вопроса о предоставлении Украине истребителей в основном зависит от Соединенных Штатов.
"Ключевой игрок здесь все равно США, а они очень прагматичны, они считают деньги. И это нормально, это жизнеспособно. Потому что у нас есть партнеры, которые нам что-то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите – покупайте. Тоже вроде бы справедливо… И с самолетами то же самое. Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне – тогда решение будет принято", – пояснил министр.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих Вооруженным силам Украины, преимущественно называют американские F-16.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша (по состоянию на 5 апреля – уже восемь).
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отмечал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.