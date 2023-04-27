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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уже ничего не скрыть". Резников заявил, что украинцы поймут, когда начнется контрнаступление ВСУ

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Резников рассчитывает, что контрнаступление ВСУ будет иметь эффект неожиданности
Резников рассчитывает, что контрнаступление ВСУ будет иметь эффект неожиданности
Фото: ЕРА

Украинцы поймут, когда Вооруженные силы Украины начнут масштабное контрнаступление. Об этом в опубликованном 27 апреля интервью "РБК-Украина" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сейчас же благодаря разным ресурсам, к примеру Deep State, которые занимаются OSINT, уже ничего не скрыть. Плюс наши хлопцы социально и медийно активные. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все все понимают", – сказал Резников.

При этом он рассчитывает, что контрнаступление ВСУ будет иметь эффект неожиданности.

"Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом и смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно", – добавил министр.

Контекст:

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнял, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, контрнаступление
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