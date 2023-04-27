"Уже ничего не скрыть". Резников заявил, что украинцы поймут, когда начнется контрнаступление ВСУ

"Сейчас же благодаря разным ресурсам, к примеру Deep State, которые занимаются OSINT, уже ничего не скрыть. Плюс наши хлопцы социально и медийно активные. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все все понимают", – сказал Резников.

При этом он рассчитывает, что контрнаступление ВСУ будет иметь эффект неожиданности.

"Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом и смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно", – добавил министр.