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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Путин произвел на меня очень грустное впечатление, когда выходил из самолета в Тегеране. Он ближе к концу, чем я надеялся раньше

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Комаровский: Рассчитывать нам надо не на природу, которая сведет Путина в могилу
Комаровский: Рассчитывать нам надо не на природу, которая сведет Путина в могилу
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

У президента РФ Владимира Путина нет такой болезни, которая заставит отойти от власти в ближайшие пять лет. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Я как раз поставил ему диагноз: посткоронавирусная энцефалопатия. Тут все сложнее. Когда я посмотрел, как он выходил из самолета в Тегеране, он на меня грустное впечатление произвел. В этом плане он ближе к концу, чем я надеялся раньше", – рассказал Комаровский.

На вопрос Бацман, обрадовало ли его состояние Путина, доктор ответил положительно.

"Меня это порадовало, да. Я представляю, какое сейчас у ботов-комментаторов будет задание: "Отметьте "гуманизм" Комаровского. Он радуется страданиям", – сказал Комаровский.

Бацман напомнила, что 24 мая занимавший тогда пост главы ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Путин болеет тяжелым заболеванием вплоть до онкологии.

"Я вынужден вас огорчить. Он может болеть кучей болезней, и очень даже тяжелых. Но болезни, которая заставит его отойти, покинуть трон в ближайшие четыре-пять лет я не вижу. Он может страдать, но их медицина может поддерживать его в состоянии, когда он будет принимать решения. Дурные, тупые, неадекватные, преступные... Поэтому рассчитывать нам надо не на природу, которая сведет его в могилу, а на реакцию мирового сообщества, на то, чтобы он обломал зубы об Украину, на то, что внутренние процессы в России – резкое ухудшение качества жизни – смогут нам помочь. Но не биология. К сожалению, вопрос так стоит. А на рыбалку меня с ним не пустят. Я не могу ускорить этот процесс", – сказал Комаровский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

12 мая издание New Lines Magazine, со ссылкой на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

20 июля на ежегодной конференции по безопасности Института Аспена в США директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин "слишком здоров". Такой же точки зрения придерживается и глава британской разведки МІ6 Ричард Мур, который заявил, что нет доказательств информации о серьезной болезни Путина.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, медицина, Кремль, разведка, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, болезнь, интервью, Кирилл Буданов, Уильям Бернс, Ричард Мур
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