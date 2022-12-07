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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Компания экс-министра сельского хозяйства РФ захватила 400 тыс. акров украинской земли

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Российская компания "Агрокомплекс" присвоила себе 400 тыс. акров украинской земли
Российская компания "Агрокомплекс" присвоила себе 400 тыс. акров украинской земли
Фото: depositphotos.com

Семейная компания экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева захватила более 400 тыс. акров (161 тыс. га) сельскохозяйственной земли в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на пострадавшие компании и данные украинской разведки и прокуроров.

В захваченных регионах землю потеряли три украинские сельскохозяйственные компании: "Агротон" (250 тыс. акров), Harveast Holding (100 тыс. акров) и "Нибулон" (50 тыс. акров). Землю захватила российская компания "Агрокомплекс имени М.И. Ткачева", принадлежащая семье Ткачева.

Земли начали забирать вскоре после того, как Россия создала на оккупированных территориях на востоке Украины так называемые военно-гражданские администрации.

Первыми свои земли потеряли те, кто находился на военной или гражданской службе Украины или проживал за пределами регионов. На фермы начали приезжать назначенные Россией представители администраций, которых сопровождали вооруженные люди. Они говорили землевладельцам, что отныне принадлежащие им земли не их, и требовали, иногда под дулом пистолета, переписать права на собственность в соответствии с российскими законами. Некоторым фермерам разрешали сохранить свои земли при условии, что 70% урожая будет идти в Россию или в "ЛДНР".

По данным украинской разведки и украинских владельцев фермерских хозяйств, большая часть захваченной земли сейчас обрабатывается "Агрокомплексом". Компания участвовала в обеспечении "контроля России над сельскохозяйственным производством", говорится в документе, который украинская разведка предоставила журналистам.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

С учетом территории, которую Россия захватила в 2014–2015 годах, сейчас она контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В конце лета – осенью украинской армии удалось деоккупировать почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также часть Херсонской, в том числе областной центр – Херсон.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, захват, вторжение, фермеры
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