Компания экс-министра сельского хозяйства РФ захватила 400 тыс. акров украинской земли

В захваченных регионах землю потеряли три украинские сельскохозяйственные компании: "Агротон" (250 тыс. акров), Harveast Holding (100 тыс. акров) и "Нибулон" (50 тыс. акров). Землю захватила российская компания "Агрокомплекс имени М.И. Ткачева", принадлежащая семье Ткачева.

Земли начали забирать вскоре после того, как Россия создала на оккупированных территориях на востоке Украины так называемые военно-гражданские администрации.

Первыми свои земли потеряли те, кто находился на военной или гражданской службе Украины или проживал за пределами регионов. На фермы начали приезжать назначенные Россией представители администраций, которых сопровождали вооруженные люди. Они говорили землевладельцам, что отныне принадлежащие им земли не их, и требовали, иногда под дулом пистолета, переписать права на собственность в соответствии с российскими законами. Некоторым фермерам разрешали сохранить свои земли при условии, что 70% урожая будет идти в Россию или в "ЛДНР".

По данным украинской разведки и украинских владельцев фермерских хозяйств, большая часть захваченной земли сейчас обрабатывается "Агрокомплексом". Компания участвовала в обеспечении "контроля России над сельскохозяйственным производством", говорится в документе, который украинская разведка предоставила журналистам.