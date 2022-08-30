Кривонос заявил, что ГБР открыло против него производство за оборону Жулян. В ГБР и Генштабе ответили

Кривонос: Превышение – с их точки зрения, что мы сделали так, что россияне не высадились [в Жулянах]. Лучше для них было бы, если бы россияне высадились? Фото: Kryvonos Serhii / Facebook

Бутусов отметил, что телеграмма вызвала резонанс среди военных. Он взял комментарий по этому поводу у Кривоноса.

"Да, действительно, против меня 2 августа открыто уголовное дело ГБР. Следователи ГБР получили указание признать незаконным приказ, подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным о назначении меня командиром обороны аэропорта Жуляны и о зачислении меня на военную службу. Поэтому открыто заказное дело, что я будто бы выдавал незаконные приказы при организации обороны аэропорта Жуляны в феврале – марте. В высшем руководстве ВСУ мне сказали откровенно, что верховный главнокомандующий [президент Украины] Владимир Зеленский издал незаконный приказ отменить мое зачисление на военную службу, чтобы не разрешить Валерию Залужному назначать меня на руководящие должности, потому что Зеленский считает меня политическим оппонентом", – сказал Кривонос.

В ГБР 29 августа заявили, что расследуют уголовное производство о разворовывании имущества аэропорта и изучают правомерность приказа повредить взлетно-посадочные полосы в Жулянах. Это, по оценке ГБР, "не обусловливалось военной необходимостью".

"ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но решительно пресекает попытки некоторых лиц нажиться на войне. В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), проверяется информация об обоснованности приказов военным об изъятии транспортных средств аэропорта и другого имущества", – говорится в релизе ГБР, опубликованном в Facebook.

В комментарии Общественному спикер бюро Татьяна Спаян сказала, что процессуальный статус Кривоноса в деле о разворовывании имущества аэропорта еще не определен. "Украинской правде" в ГБР подчеркнули, что дело фактовое, то есть открыто по факту разворовывания имущества, а не по заявлению.

Кривонос журналистам вещателя заявил, что на этой неделе его вызывают на допрос в ГБР.

"Вопрос заключается, почему через пять месяцев, как все произошло, ГБР принялось заниматься непосредственно проблемами аэропорта. А то, что было за эти пять месяцев, кто что делал в аэропорту, кто чем занимался – непонятно. А эта комиссия, эти эксперты были 25–26–27 февраля с нами? Они вместе с нами помогали защищать аэропорт, защищать воздушные ворота столицы Украины? Воевать задним числом – это напоминает диванных специалистов, сидящих на диване и наблюдающих, а что там было. Есть такая российская пословица: "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". Пусть они не "мнят" себя этими стратегами, а участвуют в боевых действиях", – возмутился Кривонос.

Генерал-майор говорит, что его задачей было не допустить высадки российского десанта в Жулянах. И он с задачей справился.

"А все остальные рассказы, что кто-то где-то изъял – не изъял, – это вопрос не ко мне. В том здании, где я руководил, порядок был. А если кто-то украл, ну, простите, я же не могу отвечать за всех. Пусть устанавливают, кто украл, как украл, почему украл… В чем было превышение? Превышение – с их точки зрения, что мы сделали так, что россияне не высадились. Лучше для них было бы, если бы россияне высадились?" – продолжил он.

Кривонос рассказал, что во время обороны Киева на взлетно-посадочной полосе аэропорта разлили машинное масло и это не дало российским самолетам приземлиться – это исключает возможность торможения бортов.

"Самолет слетает с посадочной полосы и разбивается. И я это сделал абсолютно спокойно, нормально. И за прошедшее время уже можно было совершенно спокойно выжечь паяльными лампами это масло, это делается в течение недели", – добавил Кривонос.

В Генштабе заявили, что генерал-майор участвовал в обороне аэропорта "исключительно как доброволец", и учитывая его опыт в обороне краматорского аэродрома, а со временем, когда ситуация вокруг Киева стабилизировалась и аэропорт взяли под защиту силы территориальной обороны, его освободили от этих обязанностей.

"Публичные заявления Сергея Кривоноса о влиянии президента Украины на органы досудебного расследования, увольнение его с военной службы не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения. В который раз обращаемся к политикам, лидерам общественного мнения, журналистам о воздержании от публичных оценок боевых действий, логистике, обеспечении и решениях командиров. Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", – подчеркнули авторы заявления.

Кривонос считает, что в Генштабе озвучили "не свою точку зрения, а то, что им надиктовали из Офиса президента".