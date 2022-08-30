Кривонос заявил, что ГБР открыло против него производство за оборону Жулян. В ГБР и Генштабе ответили

Бутусов отметил, что телеграмма вызвала резонанс среди военных. Он взял комментарий по этому поводу у Кривоноса.
"Да, действительно, против меня 2 августа открыто уголовное дело ГБР. Следователи ГБР получили указание признать незаконным приказ, подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным о назначении меня командиром обороны аэропорта Жуляны и о зачислении меня на военную службу. Поэтому открыто заказное дело, что я будто бы выдавал незаконные приказы при организации обороны аэропорта Жуляны в феврале – марте. В высшем руководстве ВСУ мне сказали откровенно, что верховный главнокомандующий [президент Украины] Владимир Зеленский издал незаконный приказ отменить мое зачисление на военную службу, чтобы не разрешить Валерию Залужному назначать меня на руководящие должности, потому что Зеленский считает меня политическим оппонентом", – сказал Кривонос.
В ГБР 29 августа заявили, что расследуют уголовное производство о разворовывании имущества аэропорта и изучают правомерность приказа повредить взлетно-посадочные полосы в Жулянах. Это, по оценке ГБР, "не обусловливалось военной необходимостью".
"ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но решительно пресекает попытки некоторых лиц нажиться на войне. В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), проверяется информация об обоснованности приказов военным об изъятии транспортных средств аэропорта и другого имущества", – говорится в релизе ГБР, опубликованном в Facebook.
В комментарии Общественному спикер бюро Татьяна Спаян сказала, что процессуальный статус Кривоноса в деле о разворовывании имущества аэропорта еще не определен. "Украинской правде" в ГБР подчеркнули, что дело фактовое, то есть открыто по факту разворовывания имущества, а не по заявлению.
Кривонос журналистам вещателя заявил, что на этой неделе его вызывают на допрос в ГБР.
"Вопрос заключается, почему через пять месяцев, как все произошло, ГБР принялось заниматься непосредственно проблемами аэропорта. А то, что было за эти пять месяцев, кто что делал в аэропорту, кто чем занимался – непонятно. А эта комиссия, эти эксперты были 25–26–27 февраля с нами? Они вместе с нами помогали защищать аэропорт, защищать воздушные ворота столицы Украины? Воевать задним числом – это напоминает диванных специалистов, сидящих на диване и наблюдающих, а что там было. Есть такая российская пословица: "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". Пусть они не "мнят" себя этими стратегами, а участвуют в боевых действиях", – возмутился Кривонос.
Генерал-майор говорит, что его задачей было не допустить высадки российского десанта в Жулянах. И он с задачей справился.
"А все остальные рассказы, что кто-то где-то изъял – не изъял, – это вопрос не ко мне. В том здании, где я руководил, порядок был. А если кто-то украл, ну, простите, я же не могу отвечать за всех. Пусть устанавливают, кто украл, как украл, почему украл… В чем было превышение? Превышение – с их точки зрения, что мы сделали так, что россияне не высадились. Лучше для них было бы, если бы россияне высадились?" – продолжил он.
Кривонос рассказал, что во время обороны Киева на взлетно-посадочной полосе аэропорта разлили машинное масло и это не дало российским самолетам приземлиться – это исключает возможность торможения бортов.
"Самолет слетает с посадочной полосы и разбивается. И я это сделал абсолютно спокойно, нормально. И за прошедшее время уже можно было совершенно спокойно выжечь паяльными лампами это масло, это делается в течение недели", – добавил Кривонос.
В Генштабе заявили, что генерал-майор участвовал в обороне аэропорта "исключительно как доброволец", и учитывая его опыт в обороне краматорского аэродрома, а со временем, когда ситуация вокруг Киева стабилизировалась и аэропорт взяли под защиту силы территориальной обороны, его освободили от этих обязанностей.
"Публичные заявления Сергея Кривоноса о влиянии президента Украины на органы досудебного расследования, увольнение его с военной службы не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения. В который раз обращаемся к политикам, лидерам общественного мнения, журналистам о воздержании от публичных оценок боевых действий, логистике, обеспечении и решениях командиров. Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", – подчеркнули авторы заявления.
Кривонос считает, что в Генштабе озвучили "не свою точку зрения, а то, что им надиктовали из Офиса президента".
12 марта 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко, который тогда баллотировался на второй срок, назначил Кривоноса на должность заместителя секретаря СНБО. Перед этим Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Порошенко. После победы Владимира Зеленского на выборах Кривонос остался в СНБО.
До конца года Зеленский уволил Кривоноса с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и подписал указ об увольнении Кривоноса из СНБО. В июне 2021 года Кривоноса уволили из ВСУ.
До увольнения генерал-майор резко высказывался по поводу действий украинских властей и говорил, что окружение Зеленского создало вокруг президента информационную капсулу, после увольнения в Офисе президента заявляли, что Кривонос "не работал в команде" и "делал громкие политические заявления".
Обороной аэропорта Жуляны, по сообщению Кривоноса, он командовал 39 дней – с 25 февраля до 5 апреля.