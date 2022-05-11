Кулеба предложил Германии участвовать в восстановлении одного из разрушенных Россией регионов Украины

Сегодня глава МИД Украины провел в Берлине встречу с министром экономического сотрудничества Германии Свеньей Шульце.

"Основываясь на видении президента Владимира Зеленского по обновлению Украины, я предложил Германии возглавить восстановление одного из регионов Украины, пострадавших от российской агрессии", – написал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

5 мая в Варшаве по инициативе Польши и Швеции состоялась международная донорская конференция. Глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что она станет отправной точкой создания аналога "плана Маршалла" для восстановления Украины после вторжения РФ. В ходе конференции на помощь Украине собрали $6,5 млрд.