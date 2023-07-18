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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: У миллионов украинских детей украли детство, потому что у Путина имперская опухоль в голове

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Кулеба: Россия не учитывает страдания детей ради достижения своих больных политических целей
Кулеба: Россия не учитывает страдания детей ради достижения своих больных политических целей
Фото: EPA

Все страны – члены ООН должны оказать максимальное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить нарушения в отношении детей и гражданского населения на временно оккупированных территориях. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, его цитирует пресс-служба МИД.

Кулеба начал выступление с зачитывания отрывков военных дневников трех украинских детей: Егора Кравцова, Виолетты Горбачевой и Арины Первуниной. В детских записях говорилось об ужасах оккупации и страданиях войны.

"Почему у этих и миллионов других украинских детей украдено детство? Потому что у [президента страны-агрессора Владимира] Путина имперская опухоль в голове. Потому что Россия не учитывает страдания детей ради достижения своих больных политических целей. Я уверен, что у многих из вас в этом зале есть дети. Вы бы никогда не хотели, чтобы они пережили подобный ад. Ни один ребенок в мире не заслуживает такого. Ни одна политическая цель не может оправдать это варварство", – обратился он к представителям государств – членов ООН.

Министр напомнил, что почти две трети из 7,5 млн украинских детей стали внутренними переселенцами или выехали за пределы Украины. Россия убила по меньшей мере 494 украинских ребенка и ранила еще 1052. По меньшей мере 379 детей пропали без вести во время боевых действий.

Кулеба сообщил, что на сегодня по меньшей мере 19 474 ребенка незаконно депортировали, из них 4390 являются сиротами или лишены родительской опеки. До сих пор только 383 ребенка вернулись и воссоединились со своими семьями.

Глава МИД Украины призвал государства – члены ООН совместно требовать, чтобы Россия немедленно предоставила список детей, которых вывезли из Украины в Россию, а также предоставила доступ к ним представителям международных правозащитных и мониторинговых миссий.

Глава внешнеполитического ведомства также привлек внимание к похищению гражданских людей на оккупированных территориях. По данным Нацполиции Украины, с начала полномасштабного вторжения России жертвами насильственного исчезновения и незаконного содержания под стражей стали 8800 гражданских людей, более 10 200 считаются пропавшими без вести.

Кулеба также отметил необходимость введения новых международных инструментов для наказания за похищение гражданских лиц.

"У международного сообщества не хватает инструментов для решения этой проблемы. Например, в отличие от военнопленных, гражданских заложников нельзя вернуть при обмене, поскольку это только побудит Россию похищать еще больше людей. Я предлагаю начать работу над разработкой таких инструментов", – сказал он.

Контекст:

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

У Украины есть доказательства, что власти Беларуси принимают участие в депортации украинских детей. Об этом рассказал 31 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД, ООН, война, МИД Украины, депортация, переселенцы, вторжение, дети, война России против Украины, семья, исчезновение, родители
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