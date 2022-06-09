Макаренко: Мы будем отгрызать назад нашу землю. Мне 57 лет – я подал заявление в военкомат, но мне сказали: "Извини, перед тобой очередь"

Макаренко: Сейчас каждое утро для меня начинается с того, что я ловлю новости о том, что же там, под Запорожьем Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Сейчас каждое утро для меня начинается с того, что я ловлю новости о том, что же там, под Запорожьем. Пройдут они дальше или нет. Моя родина – это Гуляйполе. Оно сейчас у всех на слуху. Линия фронта – в районе Запорожья. И я переживаю за каждый километр того пути, который они могут пройти вглубь нашей территории. Мысль материальна. Поэтому я не буду говорить, что дальше будет 22%, 23% [оккупированных территорий Украины]. Я буду говорить, что дальше 20%, 19%, 18%, 15%... Мы будем отгрызать назад нашу землю", – подчеркнул Макаренко.

Он отметил, что в комментариях в Facebook его упрекнули, что он рассуждает о войне "с дивана".

"Мне 57 лет – я подал заявление в [военкомат]. И как воин своей страны я готов идти и защищать, отвоевывать свою землю. Но мне сказали: "Извини, перед тобой такие очереди из тех, кто помладше. Есть кому воевать". Если придет мое время – пойду и я… Одному военному в шутку говорил, чтобы направил меня на тот участок, где наступают. Вперед я могу бежать, а вот отступать в связи с возрастом мне будет сложнее. Чтобы я никому "не связывал руки". Отступать я уже не хочу и не буду", – сказал Макаренко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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