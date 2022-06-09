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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Макаренко: Мы будем отгрызать назад нашу землю. Мне 57 лет – я подал заявление в военкомат, но мне сказали: "Извини, перед тобой очередь"

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Макаренко: Сейчас каждое утро для меня начинается с того, что я ловлю новости о том, что же там, под Запорожьем
Макаренко: Сейчас каждое утро для меня начинается с того, что я ловлю новости о том, что же там, под Запорожьем
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Анатолий Макаренко, капитан 1-го ранга в запасе, генерал-лейтенант таможенной службы, который в 2009–2010 и 2014–2015 годах возглавлял украинскую таможню, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что после полномасштабного вторжения РФ подал заявление в военкомат.

"Сейчас каждое утро для меня начинается с того, что я ловлю новости о том, что же там, под Запорожьем. Пройдут они дальше или нет. Моя родина – это Гуляйполе. Оно сейчас у всех на слуху. Линия фронта – в районе Запорожья. И я переживаю за каждый километр того пути, который они могут пройти вглубь нашей территории. Мысль материальна. Поэтому я не буду говорить, что дальше будет 22%, 23% [оккупированных территорий Украины]. Я буду говорить, что дальше 20%, 19%, 18%, 15%... Мы будем отгрызать назад нашу землю", – подчеркнул Макаренко.

Он отметил, что в комментариях в Facebook его упрекнули, что он рассуждает о войне "с дивана".

"Мне 57 лет – я подал заявление в [военкомат]. И как воин своей страны я готов идти и защищать, отвоевывать свою землю. Но мне сказали: "Извини, перед тобой такие очереди из тех, кто помладше. Есть кому воевать". Если придет мое время – пойду и я… Одному военному в шутку говорил, чтобы направил меня на тот участок, где наступают. Вперед я могу бежать, а вот отступать в связи с возрастом мне будет сложнее. Чтобы я никому "не связывал руки". Отступать я уже не хочу и не буду", – сказал Макаренко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области с конца февраля захвачена российскими военными, в том числе оккупированы такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. По информации областной военной администрации на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.  

Оккупанты регулярно бьют ракетами по Запорожью, минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

В мае, как рассказали в ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область, Анатолий Макаренко, война России против Украины, Гуляйполе
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