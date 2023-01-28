Мэрия оккупированного Мариуполя сообщила о мощном взрыве. В большей части города пропало электричество

По его данным, взрыв произошел около 8.20.
"Снова в Кальмиусском районе на границе заводов "Азовмаш"/Ильича… Эти приятные украинскому уху звуки становятся все чаще в городе. Настолько, что оккупанты уже не говорят о "разминировании". Наверное, что-то случилось с челюстью", – написал советник мэра.
Он отметил, что после взрыва в большей части Мариуполя пропало электричество. Также отсутствует электроснабжение во многих поселках приморской части Мариупольского района.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.