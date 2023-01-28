Мэрия оккупированного Мариуполя сообщила о мощном взрыве. В большей части города пропало электричество

По его данным, взрыв произошел около 8.20.

"Снова в Кальмиусском районе на границе заводов "Азовмаш"/Ильича… Эти приятные украинскому уху звуки становятся все чаще в городе. Настолько, что оккупанты уже не говорят о "разминировании". Наверное, что-то случилось с челюстью", – написал советник мэра.

Он отметил, что после взрыва в большей части Мариуполя пропало электричество. Также отсутствует электроснабжение во многих поселках приморской части Мариупольского района.