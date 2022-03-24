Музы не молчат. Новое стихотворение Рыбчинского про войну

"Мы с Могилевской уже написали вторую песню. Так что музы не молчат. Наташа поехала в Мукачево, я – в Черновцах. Но мы все время работаем. У нас единственный способ воевать – воевать музыкой и словом. Я хочу сказать, что мы все сейчас – солдаты, воины своей страны. Каждый на своем месте", – подчеркнул Рыбчинский и прочел свое новое стихотворение.

П'ята ранку, було темно, було тихо, як в раю,

Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою.

А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми,

Що тебе із хлібом-сіллю будем зустрічати ми?

Ні, тебе зустріне куля! Моя куля у бою,

Щоб роки тобі зозуля не кувала у гаю.

Ти прийшов, як злодій, підло і підступно,

І тому я уб'ю тебе, як світло убива завжди пітьму.

Я уб'ю тебе, мій враже, за Житомир, Київ, Львів,

І ніхто мені не скаже, що людину я убив!

Бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла,

Недарма твою країну звуть "імперією зла".

Хай, мою відчувши силу, у бою крізь чорний дим

Ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим.

Та тебе, так званий брате, я не братиму в полон.

Твоїм тілом, м'ясом клятим годуватиму ворон.

І твої мерзенні кості без скорботи і жалю

На церковному погості я голодним псам скормлю.

Ти покинув свою Рашу під покровом темноти

І прийшов на землю нашу, щоб у неї полягти.

Та злочинець це, не воїн, це пройдисвіт і палій,

Ти могили не достоїн у святій землі моїй.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

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