Музы не молчат. Новое стихотворение Рыбчинского про войну

"Мы с Могилевской уже написали вторую песню. Так что музы не молчат. Наташа поехала в Мукачево, я – в Черновцах. Но мы все время работаем. У нас единственный способ воевать – воевать музыкой и словом. Я хочу сказать, что мы все сейчас – солдаты, воины своей страны. Каждый на своем месте", – подчеркнул Рыбчинский и прочел свое новое стихотворение.
П'ята ранку, було темно, було тихо, як в раю,
Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою.
А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми,
Що тебе із хлібом-сіллю будем зустрічати ми?
Ні, тебе зустріне куля! Моя куля у бою,
Щоб роки тобі зозуля не кувала у гаю.
Ти прийшов, як злодій, підло і підступно,
І тому я уб'ю тебе, як світло убива завжди пітьму.
Я уб'ю тебе, мій враже, за Житомир, Київ, Львів,
І ніхто мені не скаже, що людину я убив!
Бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла,
Недарма твою країну звуть "імперією зла".
Хай, мою відчувши силу, у бою крізь чорний дим
Ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим.
Та тебе, так званий брате, я не братиму в полон.
Твоїм тілом, м'ясом клятим годуватиму ворон.
І твої мерзенні кості без скорботи і жалю
На церковному погості я голодним псам скормлю.
Ти покинув свою Рашу під покровом темноти
І прийшов на землю нашу, щоб у неї полягти.
Та злочинець це, не воїн, це пройдисвіт і палій,
Ти могили не достоїн у святій землі моїй.
Война России против Украины. Главное (обновляется)