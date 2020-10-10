На Донбассе 10 октября соблюдается режим тишины – штаб ООС

9 октября в районе населенного пункта Шумы Донецкой области боевики совершили несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских выстрелов 9 октября на Донбассе не было Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 9 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, в районе населенного пункта Шумы Донецкой области боевики совершили несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов не было.

Военнослужащие Вооруженных сил совместно с пожарными Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают тушить пожары на территории Донецкой и Луганской областей. Так, вчера Объединенные силы локализовали пожары в районах населенных пунктов Новоалександровка и Екатериновка (Луганская область), неподалеку Майорска (Донецкая область), в ночное время окончательно ликвидированы ячейки возгорания, а вблизи Болотенного (Луганская область) украинские воины продолжают борьбу с огнем до сих пор.

С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.