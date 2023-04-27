"Начинается как раз победобесие". Череватый рассказал, что оккупанты хотят взять Бахмут к 9 мая

Череватый подчеркнул, что оккупантам не удалось перерезать пути, по которым снабжаются украинские войска в Бахмуте Скриншот: телеканал "Рада" / YouTube

"Можно констатировать, что враг сосредоточил главные ударные возможности на бахмутском направлении. Он фактически не активен на лимано-купянском, там было всего одно боевое столкновение. 13 боевых столкновений за сутки было на бахмутском направлении”, – подчеркнул он.

По информации Череватого, в течение суток враг 243 раза обстрелял Бахмут из разных артиллерийских систем, 113 оккупантов были ликвидированы, 117 — получили ранения. Также были уничтожены четыре БПЛА, четыре полевых склада боеприпасов и 30 единиц автомобильной техники врага.

"Противник пытается дойти до перекрестка, в котором сходятся главные дороги, ведущие в город — из Часового Яра и Константиновки [Донецкой области]. Наши подразделения не дают ему это сделать. Одна из главных целей россиян на бахмутском направлении — перерезать пути сообщения в город-крепость”, – отметил спикер.

Череватый напомнил, что в течение нескольких недель россияне уже неоднократно анонсировали, что "уже достигли или почти достигли" этой цели, однако сегодня у ВСУ по-прежнему есть возможность доставлять в Бахмут боеприпасы, провизию, амуницию, медикаменты и увозить из города раненых.

“У россиян постоянно есть ряд дедлайнов [по взятию Бахмута]. Сначала до 1 мая, теперь смещен до 9 мая, тем более у них начинается как раз победобесие. Но героизм, мужество, профессионализм, стойкость наших командиров и бойцов уже не впервые в течение многих месяцев доказывает, что все их дедлайны разбиваются об волю и мужество наших воинов", – подчеркнул он.

Череватый также указал, что Бахмут "существенно уничтожен", и даже сами оккупанты называют его "вторым Сталинградом".