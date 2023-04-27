"Начинается как раз победобесие". Череватый рассказал, что оккупанты хотят взять Бахмут к 9 мая

"Можно констатировать, что враг сосредоточил главные ударные возможности на бахмутском направлении. Он фактически не активен на лимано-купянском, там было всего одно боевое столкновение. 13 боевых столкновений за сутки было на бахмутском направлении”, – подчеркнул он.
По информации Череватого, в течение суток враг 243 раза обстрелял Бахмут из разных артиллерийских систем, 113 оккупантов были ликвидированы, 117 — получили ранения. Также были уничтожены четыре БПЛА, четыре полевых склада боеприпасов и 30 единиц автомобильной техники врага.
"Противник пытается дойти до перекрестка, в котором сходятся главные дороги, ведущие в город — из Часового Яра и Константиновки [Донецкой области]. Наши подразделения не дают ему это сделать. Одна из главных целей россиян на бахмутском направлении — перерезать пути сообщения в город-крепость”, – отметил спикер.
Череватый напомнил, что в течение нескольких недель россияне уже неоднократно анонсировали, что "уже достигли или почти достигли" этой цели, однако сегодня у ВСУ по-прежнему есть возможность доставлять в Бахмут боеприпасы, провизию, амуницию, медикаменты и увозить из города раненых.
“У россиян постоянно есть ряд дедлайнов [по взятию Бахмута]. Сначала до 1 мая, теперь смещен до 9 мая, тем более у них начинается как раз победобесие. Но героизм, мужество, профессионализм, стойкость наших командиров и бойцов уже не впервые в течение многих месяцев доказывает, что все их дедлайны разбиваются об волю и мужество наших воинов", – подчеркнул он.
Череватый также указал, что Бахмут "существенно уничтожен", и даже сами оккупанты называют его "вторым Сталинградом".
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Маляр отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.
Удержание Бахмута имеет важное значение для украинской обороны, подчеркнул в конце апреля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.