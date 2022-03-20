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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нардеп Чернев: У Китая существенный сдвиг по отношению к войне в Украине

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Чернев: Не скажу пока, что Китай наш, но мы работаем над этим
Чернев: Не скажу пока, что Китай – наш, но мы работаем над этим
Фото: Єгор Чернєв / Facebook

В Китае наблюдается изменение информационной политики и готовность слышать украинскую сторону, заявил нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев. Об этом он написал в Facebook.

"Из последних наблюдений за Китаем. Во-первых, СМИ Поднебесной начали спрашивать интервью. День так на 20-й, но начали. Это указывает на изменение внутренней информационной политики. Они готовы слышать украинскую сторону. И, понимая, что в Китае все СМИ подконтрольны, это означает и изменение внешней политики войны в Украине", – написал нардеп.

Также он отметил, что, хотя китайские СМИ пока смещают акценты на гуманитарную составляющую, они уже "перестают оправдывать Россию и начинают называть войну войной".

Кроме того, по наблюдениям Чернева, Китай все чаще говорит о важности территориальной целостности Украины и недопустимости решения проблем военным путем.

Нардеп отметил, что от китайских журналистов еще звучат вопросы о "нацистах", фото которых в Украине они якобы видели. Но он поясняет им, что у таких маргинальных течений, как неонацизм, нет поддержки в украинском обществе, они не представлены в парламенте, "а единичных зигующих подростков можно найти в любой стране мира".

"Поэтому, если не учитывать некоторые особенности взглядов Китая на сегодняшнюю геополитическую ситуацию, там существенный сдвиг по отношению к войне в Украине. Не скажу пока, что Китай – наш, но мы работаем над этим", – написал Чернев.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером, который касался нападения РФ на Украину. После разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".

Теги: Китай, неонацизм, нацисты, война России против Украины, Егор Чернев
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