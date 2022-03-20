Нардеп Чернев: У Китая существенный сдвиг по отношению к войне в Украине

Чернев: Не скажу пока, что Китай – наш, но мы работаем над этим Фото: Єгор Чернєв / Facebook

"Из последних наблюдений за Китаем. Во-первых, СМИ Поднебесной начали спрашивать интервью. День так на 20-й, но начали. Это указывает на изменение внутренней информационной политики. Они готовы слышать украинскую сторону. И, понимая, что в Китае все СМИ подконтрольны, это означает и изменение внешней политики войны в Украине", – написал нардеп.

Также он отметил, что, хотя китайские СМИ пока смещают акценты на гуманитарную составляющую, они уже "перестают оправдывать Россию и начинают называть войну войной".

Кроме того, по наблюдениям Чернева, Китай все чаще говорит о важности территориальной целостности Украины и недопустимости решения проблем военным путем.

Нардеп отметил, что от китайских журналистов еще звучат вопросы о "нацистах", фото которых в Украине они якобы видели. Но он поясняет им, что у таких маргинальных течений, как неонацизм, нет поддержки в украинском обществе, они не представлены в парламенте, "а единичных зигующих подростков можно найти в любой стране мира".

"Поэтому, если не учитывать некоторые особенности взглядов Китая на сегодняшнюю геополитическую ситуацию, там существенный сдвиг по отношению к войне в Украине. Не скажу пока, что Китай – наш, но мы работаем над этим", – написал Чернев.